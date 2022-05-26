Кристина Орбакайте в день рождения вышла на сцену Crocus City Hall
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Кристина Орбакайте в день рождения вышла на сцену Crocus City Hall

Кристина Орбакайте в день рождения вышла на сцену Crocus City Hall
Певица Кристина Орбакайте сегодня отмечает 51-й день рождения на сцене. Кристина Орбакайте празднует сегодня 51-летие. С самого утра она начала получать поздравления от близких друзей и родных. Еще ночью артистку с днем рождения поздравил её муж Михаил Земцов. Он был краток и, как обычно, не стал делиться в Сети подробностями своего брака. Вероятно, самые теплые пожелания Кристина услышала от мужа в отдельном личном послании.
Кристина Орбакайте с мужем и дочерью - архив Instagram (запрещённая организация на территории РФ) «С Днём Рождения, любимая!»— написал Михаил. Известно, что Кристина встретила день рождения на сцене. У неё запланирован большой концерт в Crocus City Hall, к которому она готовилась несколько месяцев. Дело в том, что выступление Кристины должно было состояться еще осенью прошлого года, однако его перенесли из-за ковидных ограничений. Накануне прошла долгожданная генеральная репетиция, после которой Орбакайте объявила: «Мы готовы!» Между прочим, в мае певица должна была приехать с концертами к своим израильским поклонникам. Однако выступления Кристины отменились по непонятным причинам. Кстати, именно в Израиле уже несколько месяцев находится мать Орбакайте Алла Пугачева. Примадонна покинула Россию внезапно в конце февраля, заявив о давно запланированном отпуске. Недавно выяснилось, что она не собирается возвращаться домой до осени. Скептики, правда, уверены, что Алла Борисовна на самом деле уехала навсегда. Что касается Кристины, то в её графике нет ни одного запланированного выступления в России на ближайшие месяцы. Не исключено, что сразу после дня рождения она тоже уедет из страны. Кристина может уехать в Штаты, где живет её муж и дочь.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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