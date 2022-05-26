Лариса Гузеева вернулась в Россию, чтобы отсудить миллионы

63-летняя ведущая и актриса Лариса Гузеева решила вернуться на родину. Артистка прервала свой отпуск в Болгарии и вернулась в Россию. В Москву ведущая шоу «Давай поженимся!» прилетела через Стамбул и поделилась с подписчиками видео из турецкого аэропорта, посетовав на то, что она ничего не смогла там купить из-за неработающих за границей карт отечественных банков. Решение знаменитости приехать в столицу совпало с появлением новостей о судебном разбирательстве, затеянном Гузеевой и ее мужем Игорем Бухаровым с некой студией интерьеров. Звездная чета утверждает, что фирма обманула их, присвоив восемь миллионов рублей, которые должны были быть потрачены на обстановку в новой квартире супругов. Теперь артистка пытается вернуть потерянные деньги через суд.Лариса Гузеева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Изначально сообщалось, что процесс будет проходить без участия телеведущей, но, похоже, Гузеева не намерена пускать дело на самотек, ведь 8 миллионов не шутка даже для обеспеченной звезды Первого канала. Напомним, в начале мая выяснилось, что Гузеева покинула страну и отправилась в Болгарию, где у нее есть недвижимость. Многие забеспокоились, что знаменитость навсегда уехала из России, но она поспешила развеять возмутительные слухи. Звезда «Жестокого романса» уточнила, что приобрела квартиру много лет назад и с тех пор регулярно проводит отпуска в Равде. В этом же году из-за снятия с эфира шоу «Давай поженимся!» у нее появилось больше свободного времени, поэтому она решила отдохнуть внепланово, а заодно восстановить здоровье после перенесенного коронавируса.