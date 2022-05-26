Лена Миро обрушилась на Ольгу Бузову
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Лена Миро обрушилась на Ольгу Бузову

Лена Миро обрушилась на Ольгу Бузову
Ведущая и певица Ольга Бузова разозлила скандального блогера. Артистка озадачила публику своим смелым заявлением: накануне она сказала, что обладает писательским талантом. Да такого уровня, что почти Лев Толстой. В качестве доказательства Бузова привела в пример свои посты в социальных сетях, которые имеют «длинные предложения» и «много запятых». А еще вспомнила, что была когда-то редактором журнала «Дом-2» и вела колонку в «Русском пионере».
Ольга Бузова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Блогер Лена Миро пришла в ужас от ее слов. «Я когда это ее словесное недержание прочитала, на минуту онемела, у меня слова кончились. <…> Она ведь ничуть не изменилась: как гнала пургу, так и гонит. Только постарела, подурнела, а так все то же самое: даже волосня пришитая болтается», — разозлилась Миро в ЖЖ.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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