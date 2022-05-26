Леонид Агутин посвятил трогательные стихи имениннице -Анжелике Варум
Сегодня, 22:20
Певица Анжелика Варум сегодня отмечает 53-летие. В числе первых именинницу поздравил супруг Леонид Агутин. В последние годы о семье Агутина и Варум ходит много разных слухов, вплоть до измен со стороны музыканта, но вся информация так и остается неподтвержденными домыслами. Артисты остаются одной из крепких пар российского шоу-бизнеса. Леонид Агутин не стесняется публично выражать свои чувства к любимой. «В конце весны, в начале лета,
Стрелой пронзив XX век,
В семействе Старого Завета
Родился новый человек.
Мир был красив и интересен.
Она была ему под стать,
Чтоб в мире светлых-грустных песен
Неподражаемою стать.
И петь, открыв наружу дверцы
Души, что так за нас болит.
А рядом дочка с добрым сердцем
И муж Агутин Леонид», — такие строки собственного сочинения Агутин посвятил звездной супруге.
Леонид Агутин и Анжелика Варум Чуть позже певец продолжил поздравлять супругу, но уже в прозе.
«Любовь моя, жёнушка моя драгоценная, с Днём Рождения! Сегодня, в этот настоящий весенний, солнечный день, мы будем улыбаться, болтать всякую ерунду и что-то громко петь в обществе замечательных людей. Мы будем это делать, ибо мир сошёл с ума, а у нас есть ты! Долгих тебе лет здоровья, счастья и мира, вопреки всему! ❤️» — написал Агутин в Телеграм-канале. К теплым словам Агутина присоединились его подписчики. «С праздником, нашу Анжелику! Счастья вашей прекрасной семье!»; «Как же Анжелике повезло с мужем! Он просто золотце! Прекрасная семья!» — делятся пользователи Сети. Напомним, Анжелика Варум и Леонид Агутин живут в браке более 20 лет. У них есть дочь Елизавета-Мария, которая сегодня проживает в Майами.
«У Лизы красивый тембр голоса, но, когда она кричит, весь окрас пропадает. Объяснить или переубедить я не могу. Да и зачем? Она к этому придет. Сейчас она перешла с гитары на клавиши, начала использовать сложные аккорды, стилистически стала петь ближе к Эми Уайнхаус или Адель», — рассказывал как-то певец о таланте наследницы.
По материалам: z-aya