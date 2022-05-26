Любовь с первого взгляда — это не просто так: что она может значить на самом деле

Вадим Карасев

Далеко не всем удавалось влюбляться с первого взгляда, причем взаимно. Подобное происходит нечасто, и у этого есть свои причины. Настало время узнать, почему же люди могут влюбляться в друг друга практически мгновенно.

Для начала хотелось бы развеять миф о том, что любовь с первого взгляда всегда самая сильная. Это совершенно не так, поэтому не стремитесь к быстрому развитию событий. Если вдруг такая любовь вас настигнет, старайтесь не терять голову. Настройтесь на позитивную волну и просто наслаждайтесь.

Это кармически обосновано

Скорее всего, вы кармически связаны, либо ваши долги и задачи по карме как-то подходят друг другу. Разберем эти две ситуации более подробно.

Первая ситуация — ваша кармическая связь существовала еще до появления вас на свет. Такое бывает в нескольких случаях:

ваши души любили друг друга в прошлых жизнях. Из воплощения в воплощение вы переходите с этим чувством. Проблема лишь в том, что в новых жизнях мы не помним предыдущие, но перед началом новой жизни вы выбрали снова быть вместе. По мнению эзотериков, такое действительно может быть и такое действительно происходит очень часто;

ваши кармические долги или задачи идеально сочетаются. Например, одному человеку нужен тот, кто научит его чему-то, либо накажет за прошлые грехи и негативные поступки. Сам же он должен будет направить вторую половинку по верному пути в будущем. Грубо говоря, двум людям либо есть, что предложить друг другу, либо их судьбы удачно пересекаются, а их любовь должна стать для них или кого-то другого поводом для того или иного поступка. Получается, что любовь двух людей с первого взгляда может быть просто спланирована Вселенной, чтобы можно быть сформировать нужные ей события;

Случайное стечение обстоятельств

Иногда люди действительно влюбляются друг в друга очень сильно и на сто процентов взаимно, однако, такое бывает крайне редко. Эксперты в области биоэнергетики считают, что тут не хватит одного лишь физического влечения. Здесь важно помнить также и об энергетической совместимости.

Необходимо, чтобы два биополя подходили друг другу словно частички паззла, а такое тоже встречается не всегда. Два слишком одинаковых человека не смогут влюбиться быстро, ровно как и два абсолютно друг на друга не похожих.

Если вы давно в отношениях — скажем, лет 10, 15 или даже больше, то вам может показаться, что вы влюбились друг в друга без памяти в первые секунды знакомства, но это не так. В психологии это называется эффектом ореола. Наша память искажается. Чем больше времени прошло с того или иного момента в нашей жизни, тем сильнее он меняется или забывается. Мы склонны всё преувеличивать. Так работает наш мозг. По этой причине в большинстве случаев влюбленность с первого взгляда — не более чем иллюзия.