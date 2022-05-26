Лунный день сегодня 26 мая 2022 года

Вадим Карасев

Не всегда влияние Луны позитивно, поэтому так важно заранее знать о настроении ночного светила. Рекомендации астрологов, отраженные в лунном календаре, помогут провести этот четверг в хорошем настроении и привлечь удачу.

Этот четверг будет весьма непростым по энергетике днем. Опасности этого дня будут подстерегать тех, кто не сумеет обуздать эмоции, будет лениться и принимать поспешные решения. Эк сперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют быть активными и позитивными, чтобы не упустить новых возможностей и привлечь удачу.

Фаза Луны: 26 лунные сутки убывающая Луна проведет в созвездии Овна. Этот день чреват возникновением мелких неурядиц, решать которые нужно быстро и решительно, но при этом не забывать о разумной осторожности.

Магнитные бури 26 мая: сегодня солнечная активность не доставит хлопот. Магнитных бурь на этот четверг не прогнозируется.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

позитивный настрой;осмотрительность;физическая активность;забота о здоровье;завершение текущей работы;выполнение данных ранее обещаний.поспешные действия;агрессия;лень;конфликты;спонтанные траты;старт новых проектов.

В четверг под влиянием Овна домашняя работа вряд ли принесет много удовольствия. Сегодня астрологи рекомендуют выбросить накопившийся хлам, переставить мебель, если это было в планах, а также украсить помещение, нарвав букет ярких цветов. Тем, кто планирует оставаться дома, астрологи рекомендуют не оставаться в тишине — любимая музыка и активность помогут справиться с сильными эмоциями и стрессом.

Одежда и талисманы удачи на этот четверг

Под влиянием Овна многие почувствуют необходимость в том, чтобы выделиться среди окружения. Астрологи рекомендуют подбирать гардероб по настроению, чтобы зарядиться позитивном на целый день. Цветами удачи сегодня станут оттенки оранжевого, желтого и синего. Талисманы этого четверга — минералы, способные защитить от негатива и проблем. Лунный камень, яшма, малахит и гематит будут идеальным выбором. Украшения этого дня — изделия из серебра и платины.

Любовь и общение 26 мая

В четверг робость и сомнения будут не лучшими спутниками успеха. Астрологи рекомендуют воспитывать самоуверенность, чтобы найти свою любовь заинтересовать понравившихся людей. В целом день удачен для общения, если учесть простые правила: не поднимать острых вопросов и не конфликтовать по пустякам. Внимание, чуткость и забота помогут укрепить взаимоотношения. Уместными будут и прогулки на свежем воздухе, а также однодневные путешествия в компании близких.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Сегодня энергетика убывающей Луны будет в диссонансе с созвездием Овна, поэтому перепады настроения могут возникать в течение всего дня. Астрологи рекомендуют обратить внимание и на самочувствие: недостаток витаминов после холодного периода может стать причиной низкой активности. Для того, чтобы самочувствие и настроение были на высоте, важно быть активными, искать позитив в повседневных делах, а также пересмотреть рацион питания. Свежие фрукты и овощи добавят энергии, а духовные практики и творчество помогут поднять настроение.

Финансы и работа в 26 лунный день

Сегодня новые проекты будут под угрозой срыва, поэтому начинать что-то глобальное не стоит. Заниматься сегодня лучше всего текущей работой, чтобы завершить весну на позитивной ноте и получить награду за свои усилия. Неуместными будут и траты, особенно если речь идет о спонтанных покупках. Астрологи рекомендуют вести бюджет и распределять средства таким образом, чтобы не остаться на мели.