Максим Галкин рассказал свои амбициозные планы

Артист Максим Галкин собирается вернуться в Россию. Шоумен на родине сейчас является персоной нон-грата из-за своих политических высказываний. Потеряв российского зрителя, шоумен организует туры по Израилю и другим странам. Но он надеется, что у него еще будут концерты в России. Пока Максим готовится к выступлениями по городам Израиля и уверяет, что билеты на его мероприятия разошлись как горячие пирожки. Также Галкин планирует покорить другие страны искрометным юмором. «У меня будет много концертов по всему миру, надеюсь, и в России», — заявил сегодня 45-летний шоумен в личном блоге. Поговаривают, якобы на Галкина планируют завести уголовное дело за распространение фейков о деятельности российский армии. Пока эта информация не получила своего подтверждения. Против Максима негативно высказалась журналистка Маргарита Симоньян. Она прошлась по сексуальной ориентации шоумена, не забыв при этом упомянуть 73-летнюю Примадонну.Максим Галкин - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Я не знаю, можно ли говорить об этом в эфире или нет, но я скажу, потому что человек такие вещи позволяет, что я позволю себе сказать то, что я думала о нем всегда. Когда достоверно всем известно, что он гей, для отвода глаз, для личного обогащения, для пути в карьере женится на пожилой женщине и убеждает всю свою не очень доверчивую аудиторию, мол, у них настоящая любовь. Ну вы же понимаете уровень внутреннего лицемерия, вранья. Но, зараза, они там как на подбор такие!» — негодовала Маргарита на федеральном канале. В стороне от конфликта не остались многие известные персоны — Лайма Вайкуле, Игорь Николаев. Особенно негодовал Филипп Киркоров. Артист обрушился с критикой на Симоньян. «Ты держала свечку, чтобы очернять их семью?! Как должны на тебя смотреть дети Аллы и Максима? Как они будут смотреть на свою Родину, в которой так оголтело выкрикивают так на их родителей? Кто дал тебе право так унижать людей? Ты журналист, а не похабная бабка на базаре, разбрасывающая нечистоты слухов и сплетен. Я живу по принципу — делай так, как не хочешь, чтобы с тобой так поступали. Уверен, что не найдутся люди, которые захотят покопаться в твоем белье. Грешки есть у каждого, мы не святые. Если каждый человек в нашей стране задумывается об этом, то и нам станет жить хоть на чуточку легче», — возмущался исполнитель.