Михаил Шахназаров прошелся по Максиму Галкину и другим звездам

Михаил Шахназаров считает, что артист Максим Галкин и другие звезды попытаются вернутся в Россию. Многие российские знаменитости, уехавшие из страны, переживают непростые для них времена. Журналист и блогер Михаил Шахназаров абсолютно уверен: артисты, певцы и прочие деятели шоу-бизнеса, покинувшие Россию, скоро начнут возвращаться обратно.Максим Галкин - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» По его мнению, они просто не смогут поддерживать привычный образ жизни: за рубежом у них не так много способов заработать. Ведь их основной зритель — российские граждане, так что и Максим Галкин, и Андрей Макаревич, и другие рано или поздно захотят вернуться. По мнению Шахназарова: «Возгласы будут такими: «Мы приехали, чтобы изменить ситуацию, чтобы изнутри взорвать Мордор». Нет, вы приедете зарабатывать бабки, которые вам не особо хотят платить ваши бывшие почитатели. Ребята, для вас возвращение — это история с не очень хорошим концом. И на Украине вас сразу все эти Насти, Потапы, Дорны и «Океаны Эльзы» пошлют на три буквы», — сообщает издание «РИА ФАН».