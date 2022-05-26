Мирослава Карпович рассказала как стать счастливой
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Мирослава Карпович рассказала как стать счастливой

Мирослава Карпович рассказала как стать счастливой
Актриса Мирослава Карпович ответила на сложный вопрос. В личном микроблоге артистка ответила на один из волнующих ее подписчиков вопросов о том, как перестать себя сравнивать с другими и побороть мысль, что «я хуже кого-то другого». Делясь своими философскими мыслями на этот счет, «папина дочка» заверила, что она считает себя абсолютно счастливым человеком. Похоже, Мира совсем не переживает из-за того, что Павел Прилучный отдыхает на морях с 26-летней звездой сериала «В клетке». Многие уверены, что парочка тайно поженилась. После того, как «мажор» засветил заветное колечко на безымянном пальце, сомнения в этом отпали. Вот только сам Прилучный предпочитает отмалчиваться. Бывший муж Агаты Муцениеце наслаждается отпуском с красоткой Брутян, совершенно не вспоминая о своих прошлых интрижках.
Мирослава Карпович - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Ну а пока Мирослава Карпович дает советы поклонникам, считая, что главное — это быть в гармонии с собой и любить себя в любом проявлении. «Научитесь любить себя, принимать… Я говорю это вам, нам, себе! Мне это говорили мои лучшие учителя. И они оказались правы! Я абсолютно счастлива, позвольте вас этим заразить. Это совсем не сложно», — делится с поклонниками советами Карпович.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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