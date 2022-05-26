Настя Ивлеева собирается соблазнять мужиков
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Настя Ивлеева собирается соблазнять мужиков

Настя Ивлеева собирается соблазнять мужиков
31-летняя ведущая Настя Ивлеева собирается найти себе мужа. Телеведущая прошлым летом развелась с рэпером Элджеем после двух лет брака. Знаменитости остались друзьями и до сих пор прекрасно общаются, но никакой романтики между ними нет. Однако и нового бойфренда у телеведущей пока не появилось, а последние ее свидания оказывались неудачными. В итоге звезда «Орла и решки» решилась пойти на радикальный шаг в поисках новой любви – принять участие в реалити-шоу а-ля «Замуж за Бузову». Проект получил название «Сердце Ивлеевой» и будет выходить на телеканале «Пятница!». В настоящее время продюсеры проводят кастинг красавцев, желающих покорить знаменитость. Из них будут отобраны 50 кандидатов «разного социального статуса, достатка, профессии и темперамента», которые и предстанут перед Настей.
Настя Ивлеева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Ивлеева призналась, что ждет «реалити» с предвкушением и не прочь побывать на многочисленных свиданиях, ведь за два года брака она успела отвыкнуть от ухаживаний и флирта. «Я немножко в замешательстве, но есть ощущение предвкушения какого-то. Ситуация для меня новая, формат для меня тоже новый. И, я так полагаю, что мне придется быть откровенной. Мне вообще интересно посмотреть, какой сейчас мужчина пошел. Мне интересно будет наблюдать, как мужчины ухаживают, какие комплименты они делают. Я буду очень рада, если действительно что-то может получиться с человеком. Я не отказалась бы от романтических отношений… Я верю в любовь жутко! Я в ней никогда не разочаровываюсь и всегда ее жду!», — заявила блогерша.  В Сети не могли не вспомнить о похожем проекте с участием Ольги Бузовой, которая в какой-то момент тоже решила искать любовь в телеэфире. Надежного спутника певица так и не обрела, а лишь оказалась втянута в неприятный скандал с обманувшим ее мужчиной.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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