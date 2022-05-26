Никита Михалков решил создать свой Оскар

Режиссер Никита Михалков предложил отказаться от Европейских ценностях. 76-летний патриарх отечественного кино выступил с громкой инициативой. Он призвал создать Евразийскую киноакадемию и учредить ее награду, которая будет аналогична американскому «Оскару». Михалков подчеркнул, что на эту премию не будут выдвигаться фильмы, вредно воздействующие на человека. «Главной наградой будет бриллиантовая бабочка, — пояснил Никита Сергеевич. — Но это должен быть не фестиваль. Чтобы было понятно, скажу, что это будет «евразийский «Оскар»». В нем будут участвовать фильмы, соответствующие тем идеалам, которые мы вместе сформулируем. И не смогут попасть картины, которые разрушают человеческую сущность».Никита Михалков - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Актер мелодрамы «Жестокий романс» отметил, что в этой премии смогут участвовать и фильмы, произведенное не на территории ЕАЭС. Главным критерием для них многодетный отец считает соответствие принципам идеологии. По словам режиссера, премия должна быть такой, чтобы «за нее хотели биться». «Я считаю, что совместными усилиями можно сделать призовой фонд в районе 3-5 миллионов долларов. Премия будет ежегодно вручаться в каждой стране, которая войдет в академию», — цитирует Михалкова «Sputnik Кыргызстан». Режиссер оскароносного фильма «Утомленные солнцем» озвучил свою инициативу на Евразийском экономическом форуме в Бишкеке. В мероприятии принимают участие более 2,5 тысячи человек из стран ЕАЭС и других государств.