No Man’s Sky получает обновление «Левиафан» с новым типом геймплея
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No Man’s Sky получает обновление «Левиафан» с новым типом геймплея

No Man’s Sky получает обновление «Левиафан» с новым типом геймплея


Седьмая экспедиция сегодня стала доступна игрокам в No Man’s Sky. Она получила название «Левиафан» — это очередное обновление для игры, которое распространяется бесплатно.

Главная особенность «Левиафана» для No Man’s Sky заключается в новом геймплее, который предлагает экспедиция. Разработчики впервые дают игрокам уникальный геймплей в стиле рогалика. Игроки оказываются во временной петле, где они могут открывать различные улучшения. Их задача — гнаться за огромным космическим существом и искать осколки воспоминаний. После каждой гибели весь достигнутый прогресс сбрасывается.

Ниже можно посмотреть трейлер, приуроченный к выходу «Левиафана» для No Man’s Sky. Напомним, что сама игра No Man’s Sky доступна в Game Pass бесплатно.


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По материалам: newxboxone

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