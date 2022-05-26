Новинка в Game Pass — игра Sniper Elite 5 уже доступна подписчикам

Вадим Карасев





Сегодня состоялся релиз игры Sniper Elite 5 на Xbox, Playstation и PC. Сразу после релиза игра попала в подписку Game Pass — на Xbox и PC. Уже сейчас игру можно опробовать по подписке — она потребует на консоли около 80 Гб свободного места.

Sniper Elite 5

Sniper Elite 5 — новая часть легендарной серии, в которой вас ждут непревзойденная симуляция снайперской стрельбы, тактические бои от третьего лица и продвинутая камера убийства.

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Sniper Elite 5 ранее уже оценили критики, и новый шутер от Rebellion получил неплохие оценки от журналистов — на уровне в 80 баллов из 100 на Opencritic. В Sniper Elite 5 игрокам предстоит оказаться во Франции в сеттинге Второй Мировой войны. В сюжетной кампании игроков ждет 8 больших карт, суммарное прохождение которых займет около 20 часов.

Sniper Elite 5 имеет русскую локализацию в формате текста.

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