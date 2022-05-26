Ольга Дроздова высказалась о сбежавших звездах
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Ольга Дроздова высказалась о сбежавших звездах

Ольга Дроздова высказалась о сбежавших звездах
Актриса Ольга Дроздова высказала свое мнение о покинувших страну знаменитостях. Некоторые российские артисты резко высказались о текущей политической ситуации в стране и переехали за границу. Среди них — Максим Леонидов, Андрей Макаревич, Чулпан Хаматова и другие. Свое отношение к этому высказала актриса Ольга Дроздова. 57-летняя Дроздова отметила, что с сочувствием относится к звездам, решившим уехать из России по причине политических разногласий. «Мне их жалко. Жалко, ведь среди них очень много хороших людей, талантливых. Жалко и все, больше нет у меня других ощущений», — рассказала актриса. Также она уверена, что беглецы обязательно вернутся, добавив, что «была бы рада», если Чулпан Хаматова все же приедет в Москву и продолжит свою актерскую и благотворительную деятельность.
Ольга Дроздова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Ольга с понимаем относится к коллегам, которые не подбирали слова, говоря о сегодняшних обстоятельствах. Так, на вопрос журналистов о том, что она думает по поводу Валерия Меладзе и Светланы Лободы, она ответила достаточно мягко: «Это пройдет. Люди эмоциональные, творческие. Ничего». По мнению актрисы, возможен и вариант, что те же Меладзе и Лобода будут снова выступать перед российской аудиторией. «Конечно, на все воля Божья. Тем более, они люди православные. Там достучится до них Боженька», — добавила звезда. Дроздова надеется и на понимание наших соотечественников, которые все же однажды смогут простить резкие высказывания артистов и примут их, как раньше. «Конечно, публика тоже православная. И притчу о блудном сыне еще никто не опроверг как великую», — заключила Ольга  KP.RU.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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