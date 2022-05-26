Отар Кушанашвили в шоке от доходов Ивана Урганта
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Отар Кушанашвили в шоке от доходов Ивана Урганта

Отар Кушанашвили в шоке от доходов Ивана Урганта
 По слухам, у ведущего и актера Ивана Урганта есть имущество за рубежом стоимостью почти миллиард. Телеведущий Отар Кушанашвили в стриме своей программы «Каково?!» высказался о заработках звездного коллеги Ивана Урганта. «Я постоянно жалуюсь, что не хватает денег. Тут новость, что у Ивана, у которого программа, дом за 900 миллионов. Не бывает таких гонораров в моей профессии. Не бывает. У меня вопрос — я настолько бездарнее их?», сказал Отар Кушанашвили.
                    Иван Ургант -фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Также Кушанашвили раскритиковал украинскую группу Kalush Orchestra, которая выиграла на конкурсе «Евровидение». «Я бы не проголосовал за эту группу на «Евровидении» никогда. Даже если бы я был при смерти. Это не победительный номер», — заявил Отар Кушанашвили. Ранее в СМИ прошла информация о дорогом особняке Ивана Урганта. Якобы он собирается его продать. Позже сам телеведущий опроверг данную информацию.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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