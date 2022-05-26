Party Animals для Game Pass попала в «производственный ад», по словам разработчиков

Вадим Карасев





В июне 2021 года стало известно, что игра Party Animals выйдет консольным эксклюзивом Xbox и появится в Game Pass сразу после релиза. Разработчики планировали выпустить Party Animals в 2022 году, но о проекте давно не было никакой информации. На днях создатели игры вышли на связь, сообщив о прогрессе в разработке проекта.

Как отметили в обновлении Steam создатели Party Animals, игра попала в «производственный ад». Это было связано с серьезным расширением штата сотрудников, что привело к определенным сложностям:

Когда количество людей достигло определенного размера, проблемы с коммуникацией и процессами привели к значительному снижению эффективности. Кроме того, поскольку игровая студия находится в Шанхае, и все уже два месяца работают из дома, это новая проблема эффективности. Теперь мы будем использовать более частые встречи, инструменты и процессы для повышения эффективности и устранения проблем с графиком разработки.

Несмотря на проблемы, разработчики все еще намерены выпустить игру в 2022 году, но они отмечают, что возможны задержки.

Напомним, Party Animals — это файтинг с реалистичной физикой, в котором сражаются животные.

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