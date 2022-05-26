Пелагея одержала полную победу в имущественном споре с Иваном Телегиным
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Пелагея одержала полную победу в имущественном споре с Иваном Телегиным

Пелагея одержала полную победу в имущественном споре с Иваном Телегиным
Певица Пелагея два года судилась с экс-супругом, хоккеистом  Иваном Телегиным, и наконец, долгие разбирательства завершились. Певица Пелагея и ее бывший муж Иван Телеги два года делили в суде имущество, нажитое ими за время брака. У пары было немало претензий друг к другу, поэтому процесс оказался непростым, и только 25 мая в нем наконец-то была поставлена точка. Как утверждает адвокат артистки, его подопечной удалось одержать полную победу над экс-супругом и оставить за собой все, что она хотела. А вот претензии Телегина Никулинский районный суд не удовлетворил, поэтому спортсмену пришлось довольствоваться лишь половиной загородного дома, купленного в ипотеку. Суд признал квартиру на Нежинской улице (на которую претендовал Иван) собственностью Пелагеи. Были учтены все представленные доказательства и документы о том, что денежные средства на это жилье дала мама артистки (Ханова С.Г., продюсер группы «Пелагея»), и Телегин не имел к ним никакого отношения. На что он рассчитывал, — неизвестно», — уточнил адвокат Филипп Рябченко.
Пелагея с мамой и дочерью Таисией Также Пелагеи удалось доказать, что Иван скрыл от нее часть денежных накоплений, и добиться того, чтобы эти средства были поделены поровну. Теперь экс-супругам остается лишь совместными усилиями погасить долг за дом в Подмосковье, чтобы потом его продать и забрать деньгами, причитающиеся им части. «Справедливость восторжествовала. Ни минуты не сомневался в том, что у Телегина нет никаких шансов с такими недостойными требованиями. Он три года жил в квартире, которую не приобретал. Он выводил деньги из семьи, прятал их на счетах и приобретал имущество на своих родственников и родственников его нынешней жены Марии Гончар. Суд вынес единственно верное решение — все требования Телегина к Пелагее оставить без удовлетворения», - порадовался юрист за свою клиентку в беседе со StarHit.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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