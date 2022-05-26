Прохор Шаляпин набросился на Ларису Долину

Певец Прохор Шаляпин негативно высказался о звезде. Артист в комментариях к своему посту в соцсетях негативно высказался о певице, народной артистке России Ларисе Долиной. «Никому она никогда не помогала и не поможет. Злая, самовлюбленная певица», высказался Прохор Шаляпин.Лариса Долина - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Как отметил Шаляпин, помощь певице Юлии Началовой со стороны Ларисы Долиной была в свое время минимальна. Еще одному протеже исполнительницы Александру Панайотову и вовсе, как заверил Шаляпин, в начале творческого пути помогал Григорий Лепс. Ранее Прохор Шаляпин негативно высказался об идее организации в стране Российской музыкальной ассоциации. По его словам, данное объединение ничем не сможет помочь молодым талантам, сообщает 5-tv.ru.