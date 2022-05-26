Путин поддержал уход из России некоторых зарубежных компаний
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Путин поддержал уход из России некоторых зарубежных компаний

Путин поддержал уход из России некоторых зарубежных компаний

15:20  Автор: Руслан Грудцинов


Источник: ТАСС



Президент РФ Владимир Путин поддержал прекращение деятельности в России некоторых зарубежных компаний. Об этом он заявил по видеосвязи на заседании Евразийского экономического форума, передает ТАСС.

По его словам, российское производство и бизнес уже «подросли» на фоне ухода западных компаний с российского рынка.

«Многие наши партнеры из той же Европы заявили о том, что они уходят. Знаете, иногда посмотришь на тех, кто уходит, — может быть, и слава богу», — считает Путин.

Он также заявил, что не видит в этом проблемы. Желающие приобрести дорогие вещи по-прежнему сохранят такую возможность, просто теперь покупки обойдутся им дороже. «А те, кто захотят завезти какие-то товары люкс-класса, «лакшери», смогут это сделать, но будет это для них чуть-чуть подороже. Но это те люди, которые и так ездили на «шестисотых» «Мерседесах». И будут ездить, уверяю вас, привезут откуда угодно, из какой угодно страны», — сказал президент.

С начала спецоперации на Украине из России ушли более 1000 фирм и компаний. Одним из последних об уходе объявил McDonald`s. 19 мая стало известно, что российскую часть бизнеса купит предприниматель Александр Говор, являющийся действующим лицензиатом сети с 2015 года. В управлении бизнесмена находятся 25 ресторанов в Сибири. Мэр Москвы заявил, что рестораны McDonald's снова откроют в Москве, но под новым брендом.


Читайте также:

• Starbucks объявила об уходе из России • Производитель одежды Marks & Spencer объявил об уходе из России



#власть #санкции #торговля

Ещё материалы: Владимир Путин


86
# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Релизный трейлер PAC-MAN MUSEUM+ — игра будет в Game Pass на старте
Релизный трейлер PAC-MAN MUSEUM+ — игра будет в Game Pass на старте
Команда Xbox знает о запросе, чтобы консоль запоминала больше одной сети Wi-Fi
Команда Xbox знает о запросе, чтобы консоль запоминала больше одной
17 парней, которые решили немного потроллить девушек, чтобы показать, как смешно те иногда выглядят со стороны
17 парней, которые решили немного потроллить девушек, чтобы показать,
Ольга Дроздова высказалась о сбежавших звездах
Ольга Дроздова высказалась о сбежавших звездах
Мирослава Карпович рассказала как стать счастливой
Мирослава Карпович рассказала как стать счастливой
Максим Галкин рассказал свои амбициозные планы
Максим Галкин рассказал свои амбициозные планы
Вера Брежнева привела себя в порядок, чтобы после 3-месячной работы на складе, выйти в свет
Вера Брежнева привела себя в порядок, чтобы после 3-месячной работы
Игры в Xbox Cloud Gaming имеют предустановленными все DLC
Игры в Xbox Cloud Gaming имеют предустановленными все DLC
Главный художник по персонажам Perfect Dark из The Initiative показал свою работу
Главный художник по персонажам Perfect Dark из The Initiative показал
Off-duty: Мадонна и FKA Twigs на прогулке в Лондоне
Off-duty: Мадонна и FKA Twigs на прогулке в Лондоне
Вымирающего американского жука предлагают разводить в неволе
Вымирающего американского жука предлагают разводить в неволе
Александр Петров снимается в новом фильме режиссера Романа Полански
Александр Петров снимается в новом фильме режиссера Романа Полански

Топ на сегодня

Слух: Что покажет Microsoft на Xbox & Bethesda Game Showcase — список
Слух: Что покажет Microsoft на Xbox & Bethesda Game Showcase —
Бесплатное DLC Top Gun Maverick для Microsoft Flight Simulator уже доступно
Бесплатное DLC Top Gun Maverick для Microsoft Flight Simulator уже
Roller Champions — новинка Ubisoft уже доступна бесплатно на Xbox
Roller Champions — новинка Ubisoft уже доступна бесплатно на Xbox
No Man’s Sky получает обновление «Левиафан» с новым типом геймплея
No Man’s Sky получает обновление «Левиафан» с новым типом геймплея
Пелагея одержала полную победу в имущественном споре с Иваном Телегиным
Пелагея одержала полную победу в имущественном споре с Иваном

Еще по теме

Путин расскажет об экономических реформах на Петербургском форуме
Путин назвал причины падения цен на нефть
Путин сообщил о поимке ФСБ 80 иностранных агентов в России
Путин предложил создать отечественную платформу онлайн-торговли