Путин поддержал уход из России некоторых зарубежных компаний

15:20 Автор: Руслан Грудцинов

Источник: ТАСС

Президент РФ Владимир Путин поддержал прекращение деятельности в России некоторых зарубежных компаний. Об этом он заявил по видеосвязи на заседании Евразийского экономического форума, передает ТАСС.

По его словам, российское производство и бизнес уже «подросли» на фоне ухода западных компаний с российского рынка.

«Многие наши партнеры из той же Европы заявили о том, что они уходят. Знаете, иногда посмотришь на тех, кто уходит, — может быть, и слава богу», — считает Путин.

Он также заявил, что не видит в этом проблемы. Желающие приобрести дорогие вещи по-прежнему сохранят такую возможность, просто теперь покупки обойдутся им дороже. «А те, кто захотят завезти какие-то товары люкс-класса, «лакшери», смогут это сделать, но будет это для них чуть-чуть подороже. Но это те люди, которые и так ездили на «шестисотых» «Мерседесах». И будут ездить, уверяю вас, привезут откуда угодно, из какой угодно страны», — сказал президент.

С начала спецоперации на Украине из России ушли более 1000 фирм и компаний. Одним из последних об уходе объявил McDonald`s. 19 мая стало известно, что российскую часть бизнеса купит предприниматель Александр Говор, являющийся действующим лицензиатом сети с 2015 года. В управлении бизнесмена находятся 25 ресторанов в Сибири. Мэр Москвы заявил, что рестораны McDonald's снова откроют в Москве, но под новым брендом.





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