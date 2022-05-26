Разработчики Sniper Elite 5 рассказали о продолжительности игры

Вадим Карасев





26 мая состоится релиз игры Sniper Elite 5, и журналисты уже выставили оценки проекту, отметив незначительный, но имеющий место прогресс для серии. События Sniper Elite 5 развернутся на территории Франции, где игроков ждут 8 больших карт для выполнения поставленных задач.

В рамках интервью порталу Wccftech руководитель отдела дизайна Sniper Elite 5 Джордан Вудворд рассказал о продолжительности проекта. По его словам, при среднем прохождении потребуется порядка 20 часов, но время прохождения сильно варьируется от стиля игры:

Время для завершения игры будет сильно варьироваться, в зависимости от того, выполняете вы побочные миссии или нет, а также от стиля игры. Скрытный и осторожный игрок, который проходит некоторые побочные миссии, может рассчитывать на более чем 20 часов геймплей, чтобы завершить основную кампанию. Но в таком случае останется еще много места для повторения миссий, чтобы завершить все, что было пропущено при первом прохождении. Другие игроки могут просто захотеть прорваться через кампанию, пробежав с оружием в руках. Есть много переменных.

Релиз Sniper Elite 5 состоится на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC. Сразу после релиза игра будет в Game Pass.