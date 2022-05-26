Релизный трейлер PAC-MAN MUSEUM+ — игра будет в Game Pass на старте
Сегодня, 15:40 Вадим Карасев
Издательство Bandai Namco выпускает коллекцию игр серии PAC-MAN в рамках единого сборника PAC-MAN MUSEUM+. Игроков в одном крупном сборнике ждет сразу 14 проектов — это игры:
Pac-Man
Super Pac-Man
Pac & Pal
Pac-Land
Pac-Mania
Pac-Attack
Pac-in-Time
Pac-Man Arrangement Arcade Ver.
Pac-Man Arrangement CS Ver.
Pac-Man Championship Edition
Pac Motos
Pac ‘n Roll Remix
Pac-Man Battle Royale
Pac-Man 256
Сборник не просто предлагает сыграть в перечисленные игры серии PAC-MAN, но и имеет уникальный интерфейс, который позволяет игрокам оборудовать свой собственный игровой центр, зарабатывая различные награды в играх.
Сразу после релиза, 26 мая, PAC-MAN MUSEUM+ будет в Game Pass, а сегодня разработчики представили трейлер к запуску проекта.
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По материалам: newxboxone