Релизный трейлер PAC-MAN MUSEUM+ — игра будет в Game Pass на старте

Вадим Карасев





Издательство Bandai Namco выпускает коллекцию игр серии PAC-MAN в рамках единого сборника PAC-MAN MUSEUM+. Игроков в одном крупном сборнике ждет сразу 14 проектов — это игры:

Pac-ManSuper Pac-ManPac & PalPac-LandPac-ManiaPac-AttackPac-in-TimePac-Man Arrangement Arcade Ver.Pac-Man Arrangement CS Ver.Pac-Man Championship EditionPac MotosPac ‘n Roll RemixPac-Man Battle RoyalePac-Man 256

Сборник не просто предлагает сыграть в перечисленные игры серии PAC-MAN, но и имеет уникальный интерфейс, который позволяет игрокам оборудовать свой собственный игровой центр, зарабатывая различные награды в играх.

Сразу после релиза, 26 мая, PAC-MAN MUSEUM+ будет в Game Pass, а сегодня разработчики представили трейлер к запуску проекта.

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