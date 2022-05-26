Релизный трейлер PAC-MAN MUSEUM+ — игра будет в Game Pass на старте
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Релизный трейлер PAC-MAN MUSEUM+ — игра будет в Game Pass на старте

Релизный трейлер PAC-MAN MUSEUM+ — игра будет в Game Pass на старте


Издательство Bandai Namco выпускает коллекцию игр серии PAC-MAN в рамках единого сборника PAC-MAN MUSEUM+. Игроков в одном крупном сборнике ждет сразу 14 проектов — это игры:



Pac-Man



Super Pac-Man



Pac & Pal



Pac-Land



Pac-Mania



Pac-Attack



Pac-in-Time



Pac-Man Arrangement Arcade Ver.



Pac-Man Arrangement CS Ver.



Pac-Man Championship Edition



Pac Motos



Pac ‘n Roll Remix



Pac-Man Battle Royale



Pac-Man 256

Сборник не просто предлагает сыграть в перечисленные игры серии PAC-MAN, но и имеет уникальный интерфейс, который позволяет игрокам оборудовать свой собственный игровой центр, зарабатывая различные награды в играх.

Сразу после релиза, 26 мая, PAC-MAN MUSEUM+ будет в Game Pass, а сегодня разработчики представили трейлер к запуску проекта.


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По материалам: newxboxone

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