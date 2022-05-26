Сергей Глушко рассказал о разводе с Наташей Королевой

Ходят слухи, что стриптизер Сергей Глушко разводится с женой. Не так давно в СМИ появились слухи о том, что брак Наташи Королевой находится на грани краха. Как утверждалось, причиной развода мог стать конфликт мужа певицы Сергея Глушко с матерью певицы. Писали, что якобы Людмила Порывай еще в начале апреля удалила зятя из друзей в Сети и больше с ним не общается. Супруг исполнительницы заявил, что его давно перестала удивлять фантазия недоброжелателей, придумывающих сплетни о его семье. Его пытаются «развести» с женой по несколько раз в год. Однако реальных оснований для подобных слухов просто нет.Сергей Глушко с женой - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Как рассказал Сергей, он сейчас находится в прекрасных отношениях как с Наташей, так и с её мамой. Никакого конфликта с тещей у него нет. «Это бред. Нас разводят по несколько раз в год. Но у нас прекрасные отношения и с женой, и с тещей»,— сказал Сергей Dni.ru. Заодно Глушко опроверг слухи о том, что они с женой собираются последовать примеру Аллы Пугачевой, переехавшей жить в Израиль. Певец считает, что уехавшие за границу звезды еще пожалеют о своем решении. Он гордится своей страной и эмигрировать не собирается. «Мне их жалко, потому что это люди без Родины, люди, предавшие память своих отцов, которые погибали за право нас быть на этой земле», — говорит Сергей о своих сбежавших коллегах.