Шахназаров припер Андрея Макаревича к стенке
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Шахназаров припер Андрея Макаревича к стенке

Шахназаров припер Андрея Макаревича к стенке
Шахназаров прошелся по певцу Андрею Макаревичу. Несколько месяцев назад уехавший в Израиль Андрей Макаревич вылил ушат грязи на Россию и россиян. Периодически музыкант подливает масла в огонь своими хлесткими высказываниями. Так, накануне в своей соцсети он порассуждал на другую, не менее важную тему.
Андрей Макаревич - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «По поводу говнометания в Сети. Спонтанный, эмоциональный «человеческий» обсер возникает по свежему поводу и длится с модуляциями и затуханиями 5-12 дней. За это время стихийные говнометатели находят себе более свежую цель. Если обсер длится более двух недель — это всегда инспирированное, организованное мероприятие. Не бесплатное», — написал Макаревич в своей соцсети. Журналист Михаил Шахназаров высказал свое мнение по этому поводу, задав вопрос музыканту. «Андрей Вадимович, Вы сознались в том, что гадили на Россию не бесплатно? Вы получали за это бабки что ли? У меня такой вопрос. Или я не прав?» — озвучил свой вопрос Шахназаров в YouTube-шоу «Абзац».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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