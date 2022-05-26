СМИ: в Евросоюзе назвали объем замороженных активов Центробанка
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СМИ: в Евросоюзе назвали объем замороженных активов Центробанка

СМИ: в Евросоюзе назвали объем замороженных активов Центробанка

08:54  Автор: Виктория Карташева


Источник: РИА Новости



Страны Евросоюза заблокировали активы Центробанка в размере порядка 23 миллиардов евро (24,5 миллиарда долларов). Об этом в разговоре с Reuters заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, сообщает РИА Новости.

При этом Рейндерс не уточнил, все ли государства Евросоюза предоставили данные о блокировке активов России. Он также не пояснил, почему у ЕС получилось заморозить «так мало активов» Банка России. 

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине, целью которой является демилитаризация и денацификация страны. Такое решение было принято после просьб глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) о помощи в связи с обстрелами украинских силовиков.

На фоне спецоперации Запад ввел против России жесткие санкции, в том числе они подразумевали заморозку валютных резервов. Глава Минфина Антон Силуанов ранее оценивал размер блокированных активов в половину золотовалютных резервов страны или приблизительно в 300 миллиардов долларов.



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По материалам: pnp.ru

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