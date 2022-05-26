Светлана Иванова вкалывает при обеспеченном муже

Валерия Гай Германика высказалась о работе с актрисой Светланой Ивановой. В Сети продолжают обсуждать сериал Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие», в котором главную роль сыграла Светлана Иванова. Режиссер удивилась работоспособности актрисы. По словам 38-летней Гай Германики, Светлана Иванова обычно играет правильных и положительных героинь. А в сериале «Обоюдное согласие» ей досталась роль Анны Федоровой — учительницы со сложным характером и судьбой, которая попала в непростую ситуацию с изнасилованием. «Она и сама такая правильная... Отличница, трудоголик. И это при том, что у нее муж достаточно обеспеченный и она могла бы так не вкалывать. Многие актрисы отказались от роли Федоровой, были не готовы к такой работе. Потом, правда, жалели. А Света уже на пробах начала со мной договариваться о том, как я собираюсь снимать те или иные сцены», — вспоминает режиссер «SRSLY».Валерия Гай Германика - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Актриса действительно замужем за человеком состоятельным — режиссером Джаником Файзиевым. Но она не делает из этого громкую историю и продолжает сниматься не только в проектах мужа, но и ищет для себя интересные роли у разных постановщиков. Германику подкупило то, как Иванова сразу включилась в процесс. «Я знала, что Света сама, без дублера, будет прыгать в воду, будет мерзнуть, потому что одержима профессией. Я предложила некоторые фишки, чтобы ей полегче было пережить самые откровенные сцены. На съемочной площадке оказалось, что есть грань, которую она не может переступить. Но в конце концов теперь уже зритель решает, как у нее получилось», — отмечает создатель проекта. 36-летняя Светлана ранее признавалась, что давно мечтала поработать с Германикой, но в середине 2010-х годах не успела к ней на пробы, поэтому ждала своего часа. И вот получила долгожданное приглашение. Несмотря на то, что сниматься у режиссера трудно, они быстро нашил общий язык.