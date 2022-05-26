Татьяна Брухунова запечатлела Петросяна с 2-х летним сыном около театра

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова сводили 2-х летнего сына в Театр имени Дурова на детский спектакль. 76-летний Евгений Петросян ведет довольно закрытый образ жизни и почти не рассказывает публике о личном, но за него это иногда делает молодая жена. Как известно, юморист и 32-летняя Татьяна Брухунова воспитывают сына Вагана, появившегося на свет в марте 2020 года. Сейчас наследник знаменитостей уже достаточно подрос, поэтому они начали выводить мальчика в свет. А поскольку супруги являются большими поклонниками театра, то первым делом посетили с малышом детский спектакль. Брухунова рассказала, что они с мужем и сыном посмотрели постановку «Счастливый день Емели» в Театре имени Дурова, и опубликовала милое фото Петросяна с малышом, сделанное после мероприятия. Татьяна отметила, что они специально выбрали спектакль «для самых маленьких», чтобы увлечь Вагана.Евгений Петросян с сыном Ваганом Понравилась ли мальчику постановка, жена артиста не уточнила, но, судя по опубликованному в соцсети снимку, семейный выход знаменитостей удался. Правда, подписчики Брухуновой с сожалением отметили, что Петросян за последнее время заметно сдал и уже не выглядит столь же бодрым, как в прошлом году. Несмотря на модный наряд, который артисту явно подобрала Татьяна, рядом с Ваганом он смотрится как его дедушка, и наверняка не поспевает за подвижным мальчиком. Напомним, Евгений Петросян в 2018 году со скандалом развелся с Еленой Степаненко после 30 лет брака, а спустя год женился на своей молодой помощнице. Свадьбу пара старательно скрывала, как и прибавление в семье. Юморист показал сына публике лишь спустя полгода после его рождения, что породило массу слухов и подозрений. В частности, не все верят, что Татьяна сама выносила мальчика, и приписывают эту заслугу суррогатной матери.