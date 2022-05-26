Толстой: России необходимо адаптировать образование к вызовам современности

20:13 Автор: Наталия Васильева

В России найдется, чем заменить Болонскую систему высшего образования. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»), отметив, что система отечественного образования должна быть адаптирована к вызовам современности.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил 24 мая, что к Болонскому процессу в России следует относиться как к прожитому этапу. По его словам, будущее — за отечественной «уникальной системой образования», в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента.

«Если Болонская система — это инструмент разрушения нашего суверенитета, то она не может присутствовать в российском образовании в тот период истории, когда мы этот суверенитет восстанавливаем. Чем ее заменить — у нас найдется», — написал Толстой в своем Telegram-канале.

По словам вице-спикера палаты, традиционное российское образование должно быть адаптировано к вызовам современности, и тогда из российских вузов «вновь начнут выходить яркие, талантливые и высокообразованные граждане своего Отечества, а не менеджеры с идеалами потребительства».

Первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Олег Смолин (КПРФ) 26 мая в пресс-центре «Парламентской газеты» заявил, что ради качества образования нужно прекратить принудительную «болонизацию» всей страны. По его мнению, Болонский процесс имеет ряд минусов, из-за которых КПРФ была противником его внедрения в России, и главный из них — это то, что качество образования бакалавра ниже качества образования специалиста.





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