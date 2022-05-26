Толстой: России необходимо адаптировать образование к вызовам современности
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Толстой: России необходимо адаптировать образование к вызовам современности

Толстой: России необходимо адаптировать образование к вызовам современности

Толстой: России необходимо адаптировать образование к вызовам современности

20:13  Автор: Наталия Васильева



В России найдется, чем заменить Болонскую систему высшего образования. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»), отметив, что система отечественного образования должна быть адаптирована к вызовам современности.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил 24 мая, что к Болонскому процессу в России следует относиться как к прожитому этапу. По его словам, будущее — за отечественной «уникальной системой образования», в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента. 

«Если Болонская система — это инструмент разрушения нашего суверенитета, то она не может присутствовать в российском образовании в тот период истории, когда мы этот суверенитет восстанавливаем. Чем ее заменить — у нас найдется», — написал Толстой в своем Telegram-канале.

По словам вице-спикера палаты, традиционное российское образование должно быть адаптировано к вызовам современности, и тогда из российских вузов «вновь начнут выходить яркие, талантливые и высокообразованные граждане своего Отечества, а не менеджеры с идеалами потребительства».

Первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Олег Смолин (КПРФ) 26 мая в пресс-центре «Парламентской газеты» заявил, что ради качества образования нужно прекратить принудительную «болонизацию» всей страны. По его мнению, Болонский процесс имеет ряд минусов, из-за которых КПРФ была противником его внедрения в России, и главный из них — это то, что качество образования бакалавра ниже качества образования специалиста.


Читайте также:

• Виктор Смирнов: Выходить из Болонского процесса надо будет с умом • Кабышев: Революции при переходе с Болонской системы образования не будет • Метелев призвал учесть возможные риски при отмене Болонской системы



#образование

Ещё материалы: Пётр Толстой, Олег Смолин, Валерий Фальков


123
# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Алина Загитова намекнула на расставание с возлюбленным
Алина Загитова намекнула на расставание с возлюбленным
Жена Гарика Мартиросяна высказалась о разводе с мужем
Жена Гарика Мартиросяна высказалась о разводе с мужем
12-минут геймплея шутера Metal Hellsinger для консолей нового поколения
12-минут геймплея шутера Metal Hellsinger для консолей нового
Party Animals для Game Pass попала в «производственный ад», по словам разработчиков
Party Animals для Game Pass попала в «производственный ад», по словам
Dress Code. Белла Хадид, Ева Лонгория, Мэй Маск на гала-ужине в Каннах
Dress Code. Белла Хадид, Ева Лонгория, Мэй Маск на гала-ужине в Каннах
Лариса Гузеева вернулась в Россию, чтобы отсудить миллионы
Лариса Гузеева вернулась в Россию, чтобы отсудить миллионы
Шахназаров припер Андрея Макаревича к стенке
Шахназаров припер Андрея Макаревича к стенке
Никита Михалков решил создать свой Оскар
Никита Михалков решил создать свой Оскар
Светлана Иванова вкалывает при обеспеченном муже
Светлана Иванова вкалывает при обеспеченном муже
Релизный трейлер PAC-MAN MUSEUM+ — игра будет в Game Pass на старте
Релизный трейлер PAC-MAN MUSEUM+ — игра будет в Game Pass на старте
Команда Xbox знает о запросе, чтобы консоль запоминала больше одной сети Wi-Fi
Команда Xbox знает о запросе, чтобы консоль запоминала больше одной
17 парней, которые решили немного потроллить девушек, чтобы показать, как смешно те иногда выглядят со стороны
17 парней, которые решили немного потроллить девушек, чтобы показать,

Топ на сегодня

Слух: Что покажет Microsoft на Xbox & Bethesda Game Showcase — список
Слух: Что покажет Microsoft на Xbox & Bethesda Game Showcase —
Бесплатное DLC Top Gun Maverick для Microsoft Flight Simulator уже доступно
Бесплатное DLC Top Gun Maverick для Microsoft Flight Simulator уже
No Man’s Sky получает обновление «Левиафан» с новым типом геймплея
No Man’s Sky получает обновление «Левиафан» с новым типом геймплея
Пелагея одержала полную победу в имущественном споре с Иваном Телегиным
Пелагея одержала полную победу в имущественном споре с Иваном
Любовь с первого взгляда — это не просто так: что она может значить на самом деле
Любовь с первого взгляда — это не просто так: что она может значить

Еще по теме

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой прокомментировал «пакет Яровой»
Пётр Толстой объяснил своё вероятное назначение вице-спикером Думы
Толстой: Закон о СМИ-иноагентах может коснуться блогеров
Пользователей соцсетей обяжут помечать материалы СМИ-иноагентов