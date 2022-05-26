Участниками жилищно-строительных кооперативов смогут стать многодетные семьи

Тема: Постановления правительства

01:07 Автор: Мария Соколова

Кабмин расширил перечень категорий граждан, которые могут стать участниками жилищно-строительных кооперативов (ЖСК). Такое постановление правительства от 17 мая 2022 года № 891 вступает в силу 26 мая.

Согласно документу, войти в жилищно-строительные кооперативы теперь имеют право многодетные семьи с тремя и более детьми, молодые специалисты всех категорий, работающие в сфере науки и образования более одного года. «Начать строительство они могут на собственном земельном участке или обратиться в ДОМ.РФ с ходатайством о передаче им участка, находящегося в федеральной собственности», — следует из сообщения, опубликованного на сайте кабмина 18 мая

Законы, вступающие в силу с 26 мая

Кроме того, кабмин обновил перечень организаций, сотрудники которых могут стать участниками ЖСК. В частности, в него вошли общероссийские спортивные федерации.

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