Вера Брежнева привела себя в порядок, чтобы после 3-месячной работы на складе, выйти в свет

Певица Вера Брежнева последние месяцы работала волонтером в Польше. Артистка сообщила, что ей пришлось приводить себя в порядок, чтобы снова появиться на публике. Певица оставила виллу в Италии и улетела в Польшу, где активно занимается благотворительностью. А вчера Вера Брежнева впервые за несколько месяцев посетила светское мероприятие, о чем рассказала подписчикам. В силу недавних обстоятельств Вере пришлось изменить образ жизни — из гламурной артистки она превратилась в разнорабочую. Брежнева трудится в центре помощи беженцам, упаковывает и отправляет посылки с гуманитарной помощью. Правда, иногда у звезды находится повод вспомнить былую жизнь. «Сегодня у меня был другой вид работы — более привычный, но такой же продуктивный. Я посетила первое за три месяца мероприятие. Было очень волнительно», — отметила 40-летняя исполнительница, которая также порадовалась тому, что выдался повод привести себя порядок.Вера Брежнева Музыкальную карьеру Вера поставила на паузу. В Россию ей, как активно выступающей против спецоперации, теперь не попасть. Хотя ранее появлялись слухи о том, что певица якобы выступит для нашей публики за несколько миллионов рублей, но звезда поспешила опровергнуть домыслы. «Дорогие мои подписчики! В Сети появляется фейковая информация обо мне. Вы же у меня думающие и адекватные. Пожалуйста, фильтруйте то, что читаете и видите. Не ведитесь на это!» — негодовала Брежнева. Напомним, основное время артистка проводит в Италии. Вместе с ней супруг Константин Меладзе, а также младшая дочь Сара. Именно в этой солнечной стране Вера и Константин Шотаевич поженились после нескольких лет тайного романа.