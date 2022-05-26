Володин: Без дисциплины повысить эффективность парламента невозможно

17:46 Автор: Ольга Шульга

Избиратели высоко оценивают работу парламентариев, со своей стороны, законодатели должны понимать запрос общества на ответственную работу, сказал в ходе заседания Президиума фракции «Единая Россия» председатель Госдумы Вячеслав Володин. Слова спикера приводит сайт Госдумы.

«Сегодня наши избиратели очень высоко оценивают работу Государственной Думы. Последние опросы: 58-59 процентов доверие высказывают к работе Государственной Думы. Этим нам надо дорожить. Но это аванс», — сказал спикер.

Вячеслав Володин подчеркнул: «Хотелось бы, чтобы мы понимали запрос общества на ответственную работу, на то, чтобы принимались качественные законы».

Однако без дисциплины повысить эффективность парламента не удастся, уверен он. По словам Вячеслава Володина, избиратели платят деньги за то, чтобы законодатели работали, «а не занимались собственной повесткой».

Вячеслав Володин пояснил, что депутаты должны посещать пленарные заседания, председатели комитетов — заседания Совета Думы. За пропуск пленарного заседания без уважительной причины предусмотрены штрафы. Однако в основе депутатской работы должна быть самоорганизация, уверен политик.





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