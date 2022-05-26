ВОЗ приняла предложенную Киевом резолюцию по ситуации в здравоохранении на Украине
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ВОЗ приняла предложенную Киевом резолюцию по ситуации в здравоохранении на Украине

ВОЗ приняла предложенную Киевом резолюцию по ситуации в здравоохранении на Украине

22:56  Автор: Наталия Васильева


Источник: РИА Новости



Участники 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 26 мая проголосовали за предложенный Киевом вариант резолюции о чрезвычайной ситуации в области здравоохранения на Украине. Альтернативный документ, предложенный Россией, Белоруссией и Сирией, был отклонен. Об этом сообщает РИА «Новости».

Представленную Украиной резолюцию поддержали 88 стран — участниц организации, 12 высказались против и 53 воздержались. За российский вариант резолюции было отдано 15 голосов и 66 против, в итоге она была отклонена.

Соавторами составленного Киевом документа стали ряд стран Евросоюза, а также Грузия, Молдавия, Великобритания, Турция и США. Украинская резолюция, в том числе, содержит призыв к России «незамедлительно прекратить все нападения на больницы и другие учреждения здравоохранения», а также уважать статус медицинского и гуманитарного персонала.

В Москве ранее заявляли, что резолюция о чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения на Украине излишне политизирована и содержит безосновательные обвинения в адрес России. В связи с этим российской стороной был предложен другой вариант документа, подготовленный совместно с Сирией и Белоруссией.


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Как заявил, комментируя результата голосования, заместитель постпреда России при отделении ООН в Женеве Александр Алимов, «группе стран удалось протолкнуть однобокую, ангажированную и политизированную резолюцию по гуманитарной ситуации на Украине». По его словам, использование ВОЗ для безосновательной стигматизации одной страны в интересах сохранения доминирования другой группы стран должно быть категорически отвергнуто.

Россия начала проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля после просьб глав ДНР и ЛНР о помощи в связи с агрессией украинских силовиков. Большинство стран Запада выступили с резкой критикой действий Москвы и начали вводить санкции против российских государственных органов и компаний.



#здравоохранение #международные отношения


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По материалам: pnp.ru

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