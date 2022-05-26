Вымирающего американского жука предлагают разводить в неволе

Вадим Карасев

Биолог Эли Косницки (Ely Kosnicki) опубликовал статью, в которой предлагает меры по спасению исчезающего вида североамериканских жуков.

Небольшой жук Heterelmis comalensis длиной всего два миллиметра относится к семейству Elmidae. В русской литературе представителей этого семейства называют жуками-речниками. Они предпочитают селиться в реках и ручьях, реже встречаются по берегам озер. Жук Heterelmis comalensis встречается всего в двух кластерах родников в Техасе: Комал-Спрингс и Сан-Маркос-Спрингс. Он предпочитает мелководье и дно, покрытое гравием.

Основная угроза для этого редкого вида — медленная потеря водоносного горизонта Эдвардс, который уже давно используется для добычи воды. Водоносный горизонт питает оба массива родников, в которых живут жуки. В отличие от ряда других водных жуков, Heterelmis comalensis не умеет летать, а значит, не способен покинуть место своего обитания, если оно по каким-то причинам стало непригодным для жизни.

В качестве меры защиты предлагается научиться выращивать и содержать жуков в неволе, чтобы при необходимости повторно заселять их в водоемы после стихийных бедствий, таких как разлив токсичных веществ или временное высыхание родников. Для этого необходимо знать множество подробностей — например, подходящую пищу для этого вида, оптимальную скорость течения, количество жуков, необходимое для самовоспроизведения популяции, и так далее.

Стадии развития Heterelmis comalensis. Фото: Ely Kosnicki



В статье Эли Косницки выясняет, сколько потомков может произвести самка H. comalensis, содержащаяся в неволе. До недавнего времени биологи затруднялись даже отличить самцов и самок данного вида. В исследовании 2019 года Косницки обнаружил, что пол жуков можно определить с помощью бокового освещения, которое выявляет определенные внутренние структуры.

В эксперименте Эли Косицки одну самку и одного самца помещали в трубку диаметром 2,54 см и длиной 8 см — вместе с запасом пищи. Приготовление этой пищи было отдельной задачей. Жуки питаются микробной биопленкой, поэтому исследователи взяли высушенные листья платана и фрагменты платановой древесины и поместили их в контейнеры с проточной водой из водоносного горизонта Эдвардс, чтобы могла образоваться привлекательная для жуков биопленка. Жуки и пища находились в трубке с постоянным потоком воды из водоносного горизонта Эдвардс.

Раз в месяц исследователи проверяли жуков и подсчитывали личинок. Если самец умирал, к самке подсаживали нового. У 24 самок, которых отслеживали до самой смерти, было от 0 до 121 потомка, в среднем 29,3. Некоторые самки прожили почти год, и продолжительность жизни (а не размер) играла ключевую роль в том, сколько потомства произвела особь.

Исследование опубликовал Journal of Insect Science.