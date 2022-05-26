Xbox и Netflix выпустят Xbox Series S к новому сезону сериала «Очень странные дела»
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Xbox и Netflix выпустят Xbox Series S к новому сезону сериала «Очень странные дела»

Xbox и Netflix выпустят Xbox Series S к новому сезону сериала «Очень странные дела»


Уже завтра, 27 мая, на Netflix выходит новый сезон сериала «Очень странные дела». К громкой премьере Microsoft совместно с Netflix подготовили лимитированную версию Xbox Series S.

Консоль Xbox Series S в специальном дизайне Upside Down нельзя будет купить. Игроки смогут ее выиграть в розыгрыше через Twitter Xbox — таким образом будет разыграна одна консоль. Кроме того, заполучить Upside Down Xbox Series S можно будет в Xbox Plaza в LA Live (26 и 27 мая) — там будет разыграно 30 игровых консолей в уникальном дизайне.


Сама Microsoft в описании дизайна Upside Down Xbox Series S говорит, что «это консоли, которые были заперты в Изнанке — их дизайн отражает это». Кроме того, дизайн приставок вдохновлен кассетными плеерами 1980-х.

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По материалам: newxboxone

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