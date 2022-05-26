Xbox покинул основатель Xbox Live и глава по дизайну Halo Infinite
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Xbox покинул основатель Xbox Live и глава по дизайну Halo Infinite

Xbox покинул основатель Xbox Live и глава по дизайну Halo Infinite


Джерри Хук объявил о своем уходе из студии 343 Industries, где он работал на протяжении последних 4 лет на должности главы по дизайну Halo Infinite. В студию 343 Industries Хук перешел из Bungie, где находился с 2015 по 2018 году, а основные годы своей карьеры Джерри Хук провел в головной команде Xbox, с 2003 по 2015 годы. В частности, в команде Xbox Джерри Хук отвечал за создание сервиса Xbox Live.

Специалист не объяснил причины ухода из 343 Industries, как и не рассказал о своих дальнейших планах. В своем сообщении Джерри Хук поблагодарил коллег и сообщество игроков:

Сегодня мой последний день в 343i, Microsoft и Halo. Это путешествие было наполнено созданием новых миров, платформ и продуктов Xbox — от Xbox Live до Halo. Я работал вместе с некоторыми из самых увлеченных и целеустремленных людей в отрасли, которые повлияли на миллионы игроков по всему миру. Спасибо всем, кто позволил мне работать вместе с вами в этой удивительной отрасли. И спасибо этому сообществу.

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По материалам: newxboxone

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