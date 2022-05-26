Xbox покинул основатель Xbox Live и глава по дизайну Halo Infinite

Вадим Карасев





Джерри Хук объявил о своем уходе из студии 343 Industries, где он работал на протяжении последних 4 лет на должности главы по дизайну Halo Infinite. В студию 343 Industries Хук перешел из Bungie, где находился с 2015 по 2018 году, а основные годы своей карьеры Джерри Хук провел в головной команде Xbox, с 2003 по 2015 годы. В частности, в команде Xbox Джерри Хук отвечал за создание сервиса Xbox Live.

Специалист не объяснил причины ухода из 343 Industries, как и не рассказал о своих дальнейших планах. В своем сообщении Джерри Хук поблагодарил коллег и сообщество игроков: