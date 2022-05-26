Жена Гарика Мартиросяна высказалась о разводе с мужем

Супруга шоумена Гарика Мартиросяна призналась, что помогает им в семейной жизни. Личная жизнь Гарика Мартиросяна окутана разными слухами. Некоторое время назад в светских кругах много говорили о его тайной связи с ведущей Яной Кошкиной. Писали даже, что щедрый комик якобы подарил своей любовнице квартиру в столице. Однако не нашлось ни одного реального подтверждения этих слухов. Звезда ТНТ по-прежнему живет со своей супругой Жанной, на которой он женился еще в 1998 году. Супруги не раз говорили о том, что их семейную жизнь скрашивает юмор. Жена Мартиросяна не менее профессионально шутит, чем её знаменитый супруг. Несколько лет назад Жанна выпустила книгу «Дневник жены юмориста«, где продемонстрировала свой талант. Вот и о возможном разводе с мужем она высказывается с юмором.Жанна Мартиросян Жена Мартиросяна на днях провела в Сети рубрику «вопрос-ответ». Одной из тем обсуждения стали секреты крепкого брака пары. Жанна призналась, что у её мужа просто нет мотивации разрывать отношения с ней. «Со мной дорого разводиться. Лучше потерпеть!» — сказала жена Мартиросяна. Напомним, что в прошлом месяце СМИ писали о возможном переезде супругов в Дубай. Якобы Мартиросян решил последовать примеру коллег и эмигрировать из России. Жанна эти слухи опровергла, сообщив о запланированном отпуске. Кстати, она не подтвердила и предположения о том, что её муж может занять место ведущего в шоу «Вечерний Ургант».