10 признаков того, что вы счастливы, даже если вам так не кажется
Сегодня, 00:10
Всегда ли солнце светит из головы счастливых людей? Ты что, шутишь? Ты серьезно говоришь это! В отличие от неудовлетворенности, счастье часто тихо. 10 вещей, которые говорят вам о счастливых людях. Проснулись с раздутым животом и толстыми ногами, успели только половину того, что планировали сделать в офисе, стресс с напарником - у всех плохой день. Но это не имеет ничего общего с тем, довольны ли мы своей жизнью в целом. Счастье отражается в том, как мы реагируем. А поскольку вещи, которые мы делаем и не делаем, обычно настолько интуитивно понятны и очевидны для нас, что мы даже не задумываемся о них, мы часто даже не замечаем, насколько мы на самом деле счастливы и уравновешены. Есть примеры? Нет проблем! Эти десять тонких признаков говорят о том, что вы сейчас очень счастливы.
1. Вы не оправдываетесь.Случайно отправили письмо не тому Петру? Снос башки в родительский вечер? Повредили машину соседа при парковке? Что же, ошибки случаются. Но тогда зацикливаться на отговорках и оправданиях не ваша стезя. За то время, которое другие могут потратить на объяснения, вы уже давно исправили оплошность. И тоже извлекли уроки.
2. Вы всегда радуетесь мелочам в своей повседневной жизни.Всегда приятно вернуться домой вечером? Осенью вы часто ловите себя на мысли «наконец-то снова пришло время ароматических свечей и шарфов», хотя на самом деле вы абсолютный летний ребенок? Вам нравится то чувство, когда с первым утренним кофе начинает ваш день? Поздравляем! Тогда вы, кажется, хорошо поладили. В любом случае неудовлетворенные люди находят в повседневной жизни гораздо меньше вещей, которые делают их счастливыми.
3. Вы сохраняете спокойствие большую часть времени.
Пробки, авария поезда, опоздание девушки - может быть, немного раздражает, но это не повод нервничать и нервничать. Вы просто пьете себе кофе или немного просматриваете свою ленту соцсети. Вау, какое милое видео с собакой...!
4. Мучительная скука? Ты разве не знаешь!Конечно, выйти вечером и совершить короткую поездку на море или в горы на выходных — это здорово. Но это не должно быть все время. Вы также можете чудесно наслаждаться пустым времяпровождением. Проснуться утром от нечего делать? Абсолютно не проблема для вас. В некотором смысле, иногда вам просто достаточно самого себя. Кроме того, когда вам скучно, у вас часто появляются лучшие идеи.
5. Вы умеете прощать.
Даже если бы вы захотели, вы не можете долго винить других в своих ошибках! Как известно, за этим обычно не стоят дурные намерения. Иногда вы просто не все продумываете или сами находитесь в таком бедственном положении, что случайно наступаете на пятки окружающим. Нехорошо, если ты что-то получаешь, но тебе не нужно долго об этом беспокоиться.
6. Вы верите другим на слово.— Что он имел в виду? Это должен был быть намек? Вы знаете, что у других часто возникают такие мысли, но вы даже не знаете этого о себе. Почему вы должны решать большие головоломки, интерпретировать утверждения других людей и искать проблемы там, где их, вероятно, нет? Если вам что-то непонятно, спрашивайте, это гораздо проще и эффективнее, чем ломать голову.
7. Проблемы для вас — это скорее задача.
Но жизнь никогда не идет по плану. Ну какого хрена?! Вы просто переписываете свой план. Вы видите проблемы как камни преткновения, на которые натыкаетесь, но в большинстве случаев вы можете уйти с дороги. Остановиться перед ними и прикинуться непреодолимыми валунами? Неа! Не расчищает путь быстрее.
8. Не сравниваете свою жизнь с чьей-либо еще.Честно говоря, есть так много разных образов жизни, и в каждом есть что-то привлекательное. Но просто бесполезно постоянно оглядываться налево и направо и искать в других что-то, что могло бы сделать и вас счастливыми. Почему бы нет? Скорее всего потому, что то, что у вас уже есть, делает вас довольно счастливым.
9. Вы принимаете на себя ответственность.
Если вы перегружены, вы встанете и попросите о помощи, но улизнуть — не ваш вариант. Конечно, в ответственности есть что-то пугающее, ведь за возможный провал всегда в первую очередь отвечает лицо или лица, ответственные за это. Но все знают, что неудача — это часть жизни, и что дело не в том, чтобы обвинять ситуацию, которая делает ее лучше, а в том, чтобы продолжать с новым мужеством.
10. Вы мало беспокоитесь о политике и новостях.Согласитесь, мир не идеален. Но нет смысла злиться на то, за кого голосуют другие люди или что они покупают и едят. Вы вносите свой вклад в то, чтобы сделать мир немного лучше, живя осознанно и интересуясь своим окружением. Но гнев из-за вещей, которые вы не можете контролировать, только портит вам настроение и истощает вашу энергию, так что отпустите это.
По материалам: womanadvice