10 признаков того, что вы счастливы, даже если вам так не кажется

1. Вы не оправдываетесь.

2. Вы всегда радуетесь мелочам в своей повседневной жизни.

3. Вы сохраняете спокойствие большую часть времени.

4. Мучительная скука? Ты разве не знаешь!

5. Вы умеете прощать.

6. Вы верите другим на слово.

7. Проблемы для вас — это скорее задача.

8. Не сравниваете свою жизнь с чьей-либо еще.

9. Вы принимаете на себя ответственность.

10. Вы мало беспокоитесь о политике и новостях.

Всегда ли солнце светит из головы счастливых людей? Ты что, шутишь? Ты серьезно говоришь это! В отличие от неудовлетворенности, счастье часто тихо. 10 вещей, которые говорят вам о счастливых людях. Проснулись с раздутым животом и толстыми ногами, успели только половину того, что планировали сделать в офисе, стресс с напарником - у всех плохой день. Но это не имеет ничего общего с тем, довольны ли мы своей жизнью в целом. Счастье отражается в том, как мы реагируем. А поскольку вещи, которые мы делаем и не делаем, обычно настолько интуитивно понятны и очевидны для нас, что мы даже не задумываемся о них, мы часто даже не замечаем, насколько мы на самом деле счастливы и уравновешены. Есть примеры? Нет проблем! Эти десять тонких признаков говорят о том, что вы сейчас очень счастливы.Случайно отправили письмо не тому Петру? Снос башки в родительский вечер? Повредили машину соседа при парковке? Что же, ошибки случаются. Но тогда зацикливаться на отговорках и оправданиях не ваша стезя. За то время, которое другие могут потратить на объяснения, вы уже давно исправили оплошность. И тоже извлекли уроки.Всегда приятно вернуться домой вечером? Осенью вы часто ловите себя на мысли «наконец-то снова пришло время ароматических свечей и шарфов», хотя на самом деле вы абсолютный летний ребенок? Вам нравится то чувство, когда с первым утренним кофе начинает ваш день? Поздравляем! Тогда вы, кажется, хорошо поладили. В любом случае неудовлетворенные люди находят в повседневной жизни гораздо меньше вещей, которые делают их счастливыми.Пробки, авария поезда, опоздание девушки - может быть, немного раздражает, но это не повод нервничать и нервничать. Вы просто пьете себе кофе или немного просматриваете свою ленту соцсети. Вау, какое милое видео с собакой...!Конечно, выйти вечером и совершить короткую поездку на море или в горы на выходных — это здорово. Но это не должно быть все время. Вы также можете чудесно наслаждаться пустым времяпровождением. Проснуться утром от нечего делать? Абсолютно не проблема для вас. В некотором смысле, иногда вам просто достаточно самого себя. Кроме того, когда вам скучно, у вас часто появляются лучшие идеи.Даже если бы вы захотели, вы не можете долго винить других в своих ошибках! Как известно, за этим обычно не стоят дурные намерения. Иногда вы просто не все продумываете или сами находитесь в таком бедственном положении, что случайно наступаете на пятки окружающим. Нехорошо, если ты что-то получаешь, но тебе не нужно долго об этом беспокоиться.— Что он имел в виду? Это должен был быть намек? Вы знаете, что у других часто возникают такие мысли, но вы даже не знаете этого о себе. Почему вы должны решать большие головоломки, интерпретировать утверждения других людей и искать проблемы там, где их, вероятно, нет? Если вам что-то непонятно, спрашивайте, это гораздо проще и эффективнее, чем ломать голову.Но жизнь никогда не идет по плану. Ну какого хрена?! Вы просто переписываете свой план. Вы видите проблемы как камни преткновения, на которые натыкаетесь, но в большинстве случаев вы можете уйти с дороги. Остановиться перед ними и прикинуться непреодолимыми валунами? Неа! Не расчищает путь быстрее.Честно говоря, есть так много разных образов жизни, и в каждом есть что-то привлекательное. Но просто бесполезно постоянно оглядываться налево и направо и искать в других что-то, что могло бы сделать и вас счастливыми. Почему бы нет? Скорее всего потому, что то, что у вас уже есть, делает вас довольно счастливым.Если вы перегружены, вы встанете и попросите о помощи, но улизнуть — не ваш вариант. Конечно, в ответственности есть что-то пугающее, ведь за возможный провал всегда в первую очередь отвечает лицо или лица, ответственные за это. Но все знают, что неудача — это часть жизни, и что дело не в том, чтобы обвинять ситуацию, которая делает ее лучше, а в том, чтобы продолжать с новым мужеством.Согласитесь, мир не идеален. Но нет смысла злиться на то, за кого голосуют другие люди или что они покупают и едят. Вы вносите свой вклад в то, чтобы сделать мир немного лучше, живя осознанно и интересуясь своим окружением. Но гнев из-за вещей, которые вы не можете контролировать, только портит вам настроение и истощает вашу энергию, так что отпустите это.