10 признаков того, что вы счастливы, даже если вам так не кажется
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

10 признаков того, что вы счастливы, даже если вам так не кажется

10 признаков того, что вы счастливы, даже если вам так не кажется
Всегда ли солнце светит из головы счастливых людей? Ты что, шутишь? Ты серьезно говоришь это! В отличие от неудовлетворенности, счастье часто тихо. 10 вещей, которые говорят вам о счастливых людях. Проснулись с раздутым животом и толстыми ногами, успели только половину того, что планировали сделать в офисе, стресс с напарником - у всех плохой день. Но это не имеет ничего общего с тем, довольны ли мы своей жизнью в целом. Счастье отражается в том, как мы реагируем. А поскольку вещи, которые мы делаем и не делаем, обычно настолько интуитивно понятны и очевидны для нас, что мы даже не задумываемся о них, мы часто даже не замечаем, насколько мы на самом деле счастливы и уравновешены. Есть примеры? Нет проблем! Эти десять тонких признаков говорят о том, что вы сейчас очень счастливы.

1. Вы не оправдываетесь.

Случайно отправили письмо не тому Петру? Снос башки в родительский вечер? Повредили машину соседа при парковке? Что же, ошибки случаются. Но тогда зацикливаться на отговорках и оправданиях не ваша стезя. За то время, которое другие могут потратить на объяснения, вы уже давно исправили оплошность. И тоже извлекли уроки.

2. Вы всегда радуетесь мелочам в своей повседневной жизни.

Всегда приятно вернуться домой вечером? Осенью вы часто ловите себя на мысли «наконец-то снова пришло время ароматических свечей и шарфов», хотя на самом деле вы абсолютный летний ребенок? Вам нравится то чувство, когда с первым утренним кофе начинает ваш день? Поздравляем! Тогда вы, кажется, хорошо поладили. В любом случае неудовлетворенные люди находят в повседневной жизни гораздо меньше вещей, которые делают их счастливыми.

3. Вы сохраняете спокойствие большую часть времени.

Пробки, авария поезда, опоздание девушки - может быть, немного раздражает, но это не повод нервничать и нервничать. Вы просто пьете себе кофе или немного просматриваете свою ленту соцсети. Вау, какое милое видео с собакой...!

4. Мучительная скука? Ты разве не знаешь!

Конечно, выйти вечером и совершить короткую поездку на море или в горы на выходных — это здорово. Но это не должно быть все время. Вы также можете чудесно наслаждаться пустым времяпровождением. Проснуться утром от нечего делать? Абсолютно не проблема для вас. В некотором смысле, иногда вам просто достаточно самого себя. Кроме того, когда вам скучно, у вас часто появляются лучшие идеи.

5. Вы умеете прощать.

Даже если бы вы захотели, вы не можете долго винить других в своих ошибках! Как известно, за этим обычно не стоят дурные намерения. Иногда вы просто не все продумываете или сами находитесь в таком бедственном положении, что случайно наступаете на пятки окружающим. Нехорошо, если ты что-то получаешь, но тебе не нужно долго об этом беспокоиться.

6. Вы верите другим на слово.

— Что он имел в виду? Это должен был быть намек? Вы знаете, что у других часто возникают такие мысли, но вы даже не знаете этого о себе. Почему вы должны решать большие головоломки, интерпретировать утверждения других людей и искать проблемы там, где их, вероятно, нет? Если вам что-то непонятно, спрашивайте, это гораздо проще и эффективнее, чем ломать голову.

7. Проблемы для вас — это скорее задача.

Но жизнь никогда не идет по плану. Ну какого хрена?! Вы просто переписываете свой план. Вы видите проблемы как камни преткновения, на которые натыкаетесь, но в большинстве случаев вы можете уйти с дороги. Остановиться перед ними и прикинуться непреодолимыми валунами? Неа! Не расчищает путь быстрее.

8. Не сравниваете свою жизнь с чьей-либо еще.

Честно говоря, есть так много разных образов жизни, и в каждом есть что-то привлекательное. Но просто бесполезно постоянно оглядываться налево и направо и искать в других что-то, что могло бы сделать и вас счастливыми. Почему бы нет? Скорее всего потому, что то, что у вас уже есть, делает вас довольно счастливым.

9. Вы принимаете на себя ответственность.

Если вы перегружены, вы встанете и попросите о помощи, но улизнуть — не ваш вариант. Конечно, в ответственности есть что-то пугающее, ведь за возможный провал всегда в первую очередь отвечает лицо или лица, ответственные за это. Но все знают, что неудача — это часть жизни, и что дело не в том, чтобы обвинять ситуацию, которая делает ее лучше, а в том, чтобы продолжать с новым мужеством.

10. Вы мало беспокоитесь о политике и новостях.

Согласитесь, мир не идеален. Но нет смысла злиться на то, за кого голосуют другие люди или что они покупают и едят. Вы вносите свой вклад в то, чтобы сделать мир немного лучше, живя осознанно и интересуясь своим окружением. Но гнев из-за вещей, которые вы не можете контролировать, только портит вам настроение и истощает вашу энергию, так что отпустите это.  
# Шоу-бизнес
По материалам: womanadvice

Последние новости

Запрещенная Наргиз Закирова скоро появится на телевидении России
Запрещенная Наргиз Закирова скоро появится на телевидении России
Филиппа Киркорова бросила любовница из-за большого количества женщин в постели
Филиппа Киркорова бросила любовница из-за большого количества женщин
10 признаков того, что вы счастливы, даже если вам так не кажется
10 признаков того, что вы счастливы, даже если вам так не кажется
Все как есть: прелести материнства, которые вы познаете лишь после родов
Все как есть: прелести материнства, которые вы познаете лишь после
Леонид Агутин посвятил трогательные стихи имениннице -Анжелике Варум
Леонид Агутин посвятил трогательные стихи имениннице -Анжелике Варум
Михаил Шахназаров прошелся по Максиму Галкину и другим звездам
Михаил Шахназаров прошелся по Максиму Галкину и другим звездам
CD Projekt: «Фаза исследований» в разработке новой части The Witcher завершена
CD Projekt: «Фаза исследований» в разработке новой части The Witcher
Xbox и Netflix выпустят Xbox Series S к новому сезону сериала «Очень странные дела»
Xbox и Netflix выпустят Xbox Series S к новому сезону сериала «Очень
Алина Загитова намекнула на расставание с возлюбленным
Алина Загитова намекнула на расставание с возлюбленным
Жена Гарика Мартиросяна высказалась о разводе с мужем
Жена Гарика Мартиросяна высказалась о разводе с мужем
12-минут геймплея шутера Metal Hellsinger для консолей нового поколения
12-минут геймплея шутера Metal Hellsinger для консолей нового
Party Animals для Game Pass попала в «производственный ад», по словам разработчиков
Party Animals для Game Pass попала в «производственный ад», по словам

Топ на сегодня

Слух: Что покажет Microsoft на Xbox & Bethesda Game Showcase — список
Слух: Что покажет Microsoft на Xbox & Bethesda Game Showcase —
No Man’s Sky получает обновление «Левиафан» с новым типом геймплея
No Man’s Sky получает обновление «Левиафан» с новым типом геймплея
Пелагея одержала полную победу в имущественном споре с Иваном Телегиным
Пелагея одержала полную победу в имущественном споре с Иваном
Любовь с первого взгляда — это не просто так: что она может значить на самом деле
Любовь с первого взгляда — это не просто так: что она может значить
Настя Ивлеева собирается соблазнять мужиков
Настя Ивлеева собирается соблазнять мужиков

Еще по теме

Матвиенко предложила проверять, насколько счастливы люди в России
Счастье испытывают уже 77% граждан России
Что такое счастье? 5 подсказок от вашей собаки
Поклонская рассказала о цели своей жизни