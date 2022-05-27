19 малышей, которые решили поиграть в Эдварда руки-ножницы и подстригли сами себя

Дети — ещё те любители экспериментов. Например, если им в руки попадают ножницы или машинка для стрижки, они сразу же пытаются опробовать эти инструменты на себе, а именно на своих волосах. В результате получаются сногсшибательные стрижки, от вида которых родители теряют дар речи. К сожалению, такой порыв фантазии нередко заканчивается детскими слезами, ведь ожидание и реальность почти никогда не совпадают. Но сильно расстраиваться по этому поводу не стоит. Волосы обязательно отрастут.

Он решил, что может подстричься сам

Мой сын подстриг себя. Да-да, этими самыми ножницами

Моя дочь нашла ножницы и подстриглась. Теперь она похожа на Йоланди

Мама, неужели я это сделала?

Парень хотел ирокез

Лола негодует

Он думал, что справится

Он выглядит прямо как директор средней школы.

Лучший косплей на Кевина Мэлоуна из сериала «Офис».

Скоро он начнёт кричать на маленьких детей, чтобы они ушли с газона.

Ну привет

Посмотрите, кто сделал себе новую причёску

Сделала и пожалела

Старшему брату и отцу показалось, что результат получился неплохой

Упс! И что же теперь делать?

Если он воспользуется лаком для волос и не будет принимать душ несколько недель, никто никогда не узнает.

Однажды моя дочь отрезала себе волосы. Её это нисколько не беспокоило

Эйвери сама подстригла себе волосы. Кажется, она в восторге от результата

Когда хотел быть, как папа

Теперь он будет понимать, что его ожидает где-то в сорок лет.

Дочь моей сестры решила обновить причёску

Выражение лица говорит само за себя

Я обещаю, что больше никогда не буду стричь волосы

Король тигров: приквел.

Я помню, как состригал волосы в детстве, потому что они «мешали моим глазам», и я не осознавал, что после этого останутся маленькие колючие волоски.

Бэк-вокалистка Die Antwoоrd.

Я не знаю, куда подевались волосы, честное слово

Игры в парикмахера — не самое страшное, что может случиться, если оставить ребёнка совсем ненадолго. Некоторые непоседы умудряются сделать такое, от чего родители ещё долго будут приходить в себя. Здесь вы можете взглянуть на этот забавный беспредел.