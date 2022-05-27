5 фактов о Водолеях, про которые вы не знали

Вадим Карасев

Познать даже близкого человека на сто процентов порой не дано. Что уж говорить о тех, кто является нам всего лишь товарищем или другом. Если в вашей жизни появился новый Водолей, самое время узнать о нем что-то такое, чего не пишут в гороскопах.

Ранее мы рассказывали о самых лучших и худших чертах характера этих людей. Настало время узнать то, что в большинстве случаев остается между строк. После прочтения этой статьи вы будете еще лучше понимать этих людей и, возможно, найдете новый подход к представителям данного Знака.

Водолеи — идеальные родители

Некоторые люди это понимают, но не обращают внимания на данный факт. Дело в том, что Водолеи дают своим детям свободу, а также являются для них самыми лучшими друзьями. Они прекрасно понимают их, оказывают поддержку и дают право на ошибки. Водолеи, согласно наблюдениям, достаточно редко наказывают своих детей, что по мнению психологов является еще одним подтверждением того, что из Водолеев получаются прекрасные родители. В атмосфере равноправия растут только самые счастливые дети. Они благодарны своим родителям-Водолеям за их мудрость и стремление помочь в осуществлении мечты.

Водолеи принимают любую критику

Это огромный плюс как для самих Водолеев, так и для тех, кто критикует их с добрыми намерениями. Даже если Водолей имеет дело с токсичными людьми, целью которых является задеть и вывести представителя данного Знака из себя, это все равно оборачивается для последнего пользой. Водолеи впитывают всю информацию о себе, стараясь критически оценивать ситуацию. Абсолютное большинство людей принимает только похвалу, либо легкую критику, но Водолеи в этом плане продвинулись гораздо дальше. Они постоянно работают над собой, так что обидные слова для них являются новой мотивацией, а не поводом для обид.

Они почти никогда не мстят

Эту особенность характера Водолеев можно напрямую связать с предыдущей. Они ни на кого не обижаются, ничего не требуют. Если их очень сильно обидели, Водолеи никогда не станут жить местью и желанием поквитаться. Возможно, они и хотели бы, но у них просто очень много других важных дел. По этой причине они не таят обид, потому что смысла в этом нет абсолютно никакого. Водолеи ценят каждую минуту своего времени, поэтому даже не позволяют себе даже думать о врагах.

Водолеи не выносят зануд

Мало кто из представителей данного Знака вам об этом скажет, но они просто ненавидят зануд и душных людей. Водолеи общительны и открыты, но их просто бесит, когда кто-то начинает вести себя таким образом. Они стараются всячески избегать общения с подобными личностями, ведь для Водолея всегда на первом месте стоят эмоции. Человеку совсем не обязательно быть душой компании или прирожденным комиком. Главное, чтобы он умел слушать, был оптимистом и не говорил только лишь о себе.

Они очень сильно привязываются к людям

Не всегда и не ко всем, но на порядок чаще других Знаков Зодиака. Именно поэтому Водолеи часто имеют огромное количество контактов в телефоне и друзей в социальных сетях. Они очень болезненно воспринимают решение кого-то из знакомых больше не общаться с ними. Это очень сильно бьет по их самолюбию, самооценке, настроению. Водолеи редко имеют только одного лучшего друга, но каждым своим знакомым, приятелем они дорожат максимально сильно.