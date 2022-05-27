Алла Пугачева хочет вернуться в Россию, а Максим Галкин поедет в Австралию

Певица Алла Пугачева с мужем своими заявлениями заводят людей в тупик. Еще недавно Алла Пугачева заверяла публику: ее семья обязательно приедет в Россию и сделает это ближе к осени. Однако Максим Галкин объявил, что в это время он будет... на другом конце земли. 73-летняя супруга Максима Галкина обещала журналистам, которые застали ее и ведущего на прогулке, что непременно вернется в Россию. «А как же! Каникулы-то заканчиваются. 1 сентября дети должны идти в школу. Сейчас они в онлайн-режиме учатся», — подчеркивала Алла Борисовна. К слову, муж Примадонны в это время хранил гробовое молчание, что удивило общественность. И теперь стало ясно, почему же Галкин не стал бросать слова на ветер, так как уже знал, что вскоре отправится в Австралию. Сегодня 45-летний артист опубликовал пост с афишами двух концертов — в Сиднее и Мельбурне. Они запланированы на 2 и 4 сентября. Пока неизвестно, поедет он туда один, или же возьмет с собой все семейство, даже несмотря на то, что у Гарри и Лизы будет учеба.Алла Пугачева с мужем - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» К слову, звездная пара старается держаться подальше от публики и предпочитает не комментировать слухи, которые множатся с каждым днем. А говорят о них многое. Недавно стали распространяться домыслы о возможном разводе Максима и Аллы. Некоторые посчитали, что певица не поддерживает точку зрения мужа относительно нынешней ситуации. Может показаться, что и сейчас между ними возникло недопонимание: мол, Алла Борисовна уже давно хочет вернуться домой, в знаменитый замок, а ведущий, напротив, хочет совсем распрощаться с Россией. Но Пугачева не смогла игнорировать сплетни и выступила с заявлением. «Мне зачитали, что мы с Максом разводимся. Нет», — сказала артистка.