Алла Пугачева поделилась свежими фото с Галкиным из Израиля
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Алла Пугачева поделилась свежими фото с Галкиным из Израиля

Алла Пугачева поделилась свежими фото с Галкиным из Израиля
73-летняя певица Алла Пугачева запечатлелась с Максимом Галкиным на прогулке по Кесарии на фоне слухов об их разводе. Пугачева и Галкин вышли на прогулку в светлых нарядах. Народная артистка СССР выбрала для променада легкую рубашку, кюлоты и ботинки на грубой подошве. Максим сопровождал жену в футболке-поло, спортивных брюках и кроссовках. Галкин помолодел с новой стрижкой, несмотря на щетину на лице.
Максим Галкин и Алла Пугачева Супруги отдыхают в Израиле, а точнее в Кесарии уже три месяца. Алла и Максим не платят за проживание на прекрасной вилле, потому, что апартаменты им предоставил старший брат юмориста Дмитрий. Пугачева находится в дружеских отношениях с деверем, который не раз был в гостях в их замке в деревне Грязь. Дмитрий занимается бизнесом по производству бронетранспортеров и полицейских автомобилей. Примадонна дала понять, что в ее семье царит идиллия и о разводе нет даже и речи.  Артистка не скрывала чувств на публике и нежно держала Максима за руку.
Максим Галкин и Алла Пугачева «Муж и жена ❤️», - подписала фото Пугачева. Максим признался, что недавно у них с Аллой состоялся серьезный разговор по поводу совместного будущего. По словам шоумена, его супруга интересовалась, сможет ли спокойно встретить старость вместе с ним. Галкин ответил утвердительно. Пугачева недавно посетила благотворительный форум, собирающий деньги на помощь Украине. Алла Борисовна встретила на мероприятии Андрея Макаревича и Бориса Гребенщикова.
Алла Пугачева и Борис Гребенщиков Звезда эстрады планирует пожить в Израиле всё лето. Пугачева пообещала вернуться в Россию к началу учебного года в школе Лизы и Гарри.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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