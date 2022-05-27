Андрей Григорьев-Апполонов рассказал, куда надо вкладывать деньги
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Андрей Григорьев-Апполонов рассказал, куда надо вкладывать деньги

Андрей Григорьев-Апполонов рассказал, куда надо вкладывать деньги
Певец Андрей Григорьев-Апполонов высказался о бизнесе в Сочи. Артист в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказал, куда надо вкладывать деньги в Сочи, где он родился и вырос. «В Сочи надо вкладывать деньги в недвижимость. Это основные вложения. Там втридорога все. Мне кажется, что цены там никогда не остановятся и будут расти. Год назад в Сочи запретили точечную застройку. Это все будет очень сложно», сказал Андрей Григорьев-Апполонов.
Андрей Григорьев-Апполонов - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Как заметил Григорьев-Апполонов, купить квартирку у моря себе или сдавать, а иногда самому отдыхать — это самый оптимальный вариант. «Сочи — очень специфический город. Там либо все уже по-братски, либо воткнул лопату, а это уже чья-то земля. Там реально непросто», — заявил Григорьев-Апполонов. Напомним, что Андрей Григорьев-Апполонов занимается в Сочи в том числе и предпринимательской деятельностью. В частности, он открыл магазин по продаже различной атрибутики себя любимого.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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