Анна Чиповская покидает театр Табакова после 15 лет работы

Вадим Карасев

Анна Чиповская объявила в своем телеграм-канале, что уходит из театра Табакова, где провела 15 лет. По словам актрисы, театр, который для нее "навсегда останется домом", она покидает по личным причинам. Больше никаких подробностей о том, почему она приняла такое решение, актриса не сообщила.

Чиповская выразила благодарность ушедшему из жизни Олегу Табакову, режиссерам спектаклей, в которых она играла, и коллегам по труппе. Нынешнему худруку театра Владимиру Машкову она никаких слов не адресовала. Я бесконечно благодарна Олегу Палычу за то, что разглядел меня и всегда давал шансы, всем режиссерам, с которыми работала, этому опыту, этому времени, которое подарило мне несколько по-настоящему любимых ролей, всем цехам и, конечно же, всем моим партнерам, коллегам и друзьям, которые больше, чем друзья, которые семья. Ребята, я буду очень скучать. Успехов вам, успехов любимому театру, — пишет Чиповская.

Играть в театре Табакова Анна начала еще в период учебы в школе-студии МХАТ на курсе Константина Райкина, а после окончания была принята в труппу. Она исполняет несколько главных ролей в спектаклях театра. Чиповская уточнила, что в мае и июне она еще выйдет на сцену в нескольких постановках.

СМИ уже предположили, что актриса могла не сойтись характерами с Владимиром Машковым, возглавляющим сейчас театр. Онн стал художественным руководителем в апреле 2018 года, через месяц после смерти основателя театра. С началом военной спецоперации РФ на Украине Владимир Машков стал публично поддерживать действия российских властей. Анна Чиповская, в свою очередь, в своем телеграм-канале публиковала записи, критикующие спецоперацию.

Маргарита Дорошевич