Анна Чиповская покидает театр Табакова после 15 лет работы
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Анна Чиповская покидает театр Табакова после 15 лет работы

Анна Чиповская покидает театр Табакова после 15 лет работы

Анна Чиповская объявила в своем телеграм-канале, что уходит из театра Табакова, где провела 15 лет. По словам актрисы, театр, который для нее "навсегда останется домом", она покидает по личным причинам. Больше никаких подробностей о том, почему она приняла такое решение, актриса не сообщила.

Чиповская выразила благодарность ушедшему из жизни Олегу Табакову, режиссерам спектаклей, в которых она играла, и коллегам по труппе. Нынешнему худруку театра Владимиру Машкову она никаких слов не адресовала. Я бесконечно благодарна Олегу Палычу за то, что разглядел меня и всегда давал шансы, всем режиссерам, с которыми работала, этому опыту, этому времени, которое подарило мне несколько по-настоящему любимых ролей, всем цехам и, конечно же, всем моим партнерам, коллегам и друзьям, которые больше, чем друзья, которые семья. Ребята, я буду очень скучать. Успехов вам, успехов любимому театру, — пишет Чиповская.

Играть в театре Табакова Анна начала еще в период учебы в школе-студии МХАТ на курсе Константина Райкина, а после окончания была принята в труппу. Она исполняет несколько главных ролей в спектаклях театра. Чиповская уточнила, что в мае и июне она еще выйдет на сцену в нескольких постановках.

СМИ уже предположили, что актриса могла не сойтись характерами с Владимиром Машковым, возглавляющим сейчас театр. Онн стал художественным руководителем в апреле 2018 года, через месяц после смерти основателя театра. С началом военной спецоперации РФ на Украине Владимир Машков стал публично поддерживать действия российских властей. Анна Чиповская, в свою очередь, в своем телеграм-канале публиковала записи, критикующие спецоперацию.


Маргарита Дорошевич
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Что стоит ждать на Xbox & Bethesda Showcase — инсайдер Colteastwood опубликовал прогнозы
Что стоит ждать на Xbox & Bethesda Showcase — инсайдер
Minecraft получит крупный апдейт The Wild Update уже 7 июня
Minecraft получит крупный апдейт The Wild Update уже 7 июня
Алла Пугачева хочет вернуться в Россию, а Максим Галкин поедет в Австралию
Алла Пугачева хочет вернуться в Россию, а Максим Галкин поедет в
Андрей Григорьев-Апполонов рассказал, куда надо вкладывать деньги
Андрей Григорьев-Апполонов рассказал, куда надо вкладывать деньги
The Callisto Protocol больше не относится ко вселенной PUBG
The Callisto Protocol больше не относится ко вселенной PUBG
Алла Пугачева поделилась свежими фото с Галкиным из Израиля
Алла Пугачева поделилась свежими фото с Галкиным из Израиля
Полина Гагарина сообщила о будущей свадьбе
Полина Гагарина сообщила о будущей свадьбе
Фил Спенсер заявил, что Microsoft готова поддержать профсоюз студии Raven
Фил Спенсер заявил, что Microsoft готова поддержать профсоюз студии
Инсайдер: Call of Duty в Game Pass на релизе не будет до 2025-2026 года
Инсайдер: Call of Duty в Game Pass на релизе не будет до 2025-2026
Как выбрать наиболее подходящие силовые тренажеры: рекомендации экспертов
Как выбрать наиболее подходящие силовые тренажеры: рекомендации
Эти 2 игры сегодня присоединяются к Game Pass
Эти 2 игры сегодня присоединяются к Game Pass
Microsoft подтверждает существование «Keystone» — нового устройства Xbox
Microsoft подтверждает существование «Keystone» — нового устройства

Топ на сегодня

Лариса Гузеева вернулась в Россию, чтобы отсудить миллионы
Лариса Гузеева вернулась в Россию, чтобы отсудить миллионы
Dress Code. Белла Хадид, Ева Лонгория, Мэй Маск на гала-ужине в Каннах
Dress Code. Белла Хадид, Ева Лонгория, Мэй Маск на гала-ужине в Каннах
Жена Гарика Мартиросяна высказалась о разводе с мужем
Жена Гарика Мартиросяна высказалась о разводе с мужем
Алина Загитова намекнула на расставание с возлюбленным
Алина Загитова намекнула на расставание с возлюбленным
Запрещенная Наргиз Закирова скоро появится на телевидении России
Запрещенная Наргиз Закирова скоро появится на телевидении России

Еще по теме

«Табакерка» сменит официальное название
Умерла старейшая актриса «Табакерки»
Светлана Ходченкова, Паулина Андреева, Юлия Снигирь и другие на дне рождения Анны Чиповской
Анна Чиповская высказалась об увольнение Райкина