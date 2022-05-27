Часы ангела на июнь 2022 года
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Часы ангела на июнь 2022 года

Часы ангела на июнь 2022 года

Обрести защиту Свыше и привлечь в жизнь счастье помогут ежедневные молитвы ангелам-хранителям. Их произносят в особое время — часы ангела, чтобы всегда чувствовать незримое присутствие своих хранителей.


Призвать ангела-хранителя на помощь может каждый из нас. В июне 2022 года искренние просьбы о помощи будут услышаны, и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют ничего не таить от своих помощников. Беды обойдут стороной и жизнь наполнится смыслом, если открыть сердца и души Высшим Силам,

1 июня: в первый день лета с 07:00 до 07:45 с ангелом общаются, призывая его на помощь и рассказывая о своих планах.

2 июня: сегодня с 07:10 до 07:50 у ангела просят защиты от непредвиденных трудностей.

3 июня: с 07:15 до 08:00 ангела просят защиты от недоброжелателей и завистников.

4 июня: с 07:30 до 08:20 к ангелу взывают, чтобы не ошибиться с выбором пути. Его просят подать знак, чтобы определить верное направление.


5 июня: с 07:45 до 08:35 ангелу молятся, чтобы укрепиться в вере и противостоять соблазнам.

6 июня: в понедельник с 07:40 до 08:32 ангела просят помощи, чтобы обрести финансовое благополучие и попрощаться с долгами.

7 июня: сегодня с 08:20 до 08:55 к ангелу обращаются, чтобы он помог укрепить семейные отношения.

8 июня: в среду с 09:10 до 09:50 ангелу молятся, чтобы тот встал на защиту подрастающего поколения и уберег их от ошибок.

9 июня: с 10:10 до 10:55 к ангелу обращаются, чтобы исцелить душевные и сердечные раны.

10 июня: сегодня с 10:20 до 11:10 ангела просят сил для решения важных задач.


11 июня: с 10:40 до 11:35 у ангела просят помощи в преодолении вредных привычек.

12 июня: обрести уверенность и независимость поможет поддержка ангела-хранителя. К нему обращаются с молитвой с 10:50 до 11:40.

13 июня: сегодня с 12:10 до 12:50 ангела просят помощи в защите дома от зла и врагов.

14 июня: избавиться от бессонницы и кошмарных сновидений получится, если обратиться с молитвой к ангелу. Его просят о помощи с 18:45 до 19:30.

15 июня: сегодня с 11:50 до 12:40 будут услышаны просьбы об обретении счастья в любви.

16 июня: избавиться от внутренних страхов, барьеров и сомнений поможет искренняя молитва к ангелу. Его просят о помощи с 12:20 до 13:10.

17 июня: справиться с запланированными делами в срок поможет молитва, обращенная к хранителю с 10:15 до 11:10.

18 июня: найти в себе силы попрощаться с прошлым и открыть дверь в счастливое будущее получится, если поделиться своими мыслями с ангелом. Ему молятся с 13:10 до 13:50.

19 июня: беды и несчастья не будут преследовать, если обратиться к ангелу с 14:10 до 14:35.


20 июня: обрести крепкое здоровье поможет ангел-хранитель. К нему взывают о помощи с 12:55 до 13:42.

21 июня: с 14:15 до 14:55 у ангела просят удачи и счастья.

22 июня: исполнить заветное желание поможет ангел-хранитель, если помолиться ему с 13:13 до 14:05.

23 июня: отправляясь в путешествие, ангела просят помощи в дороге. Обрести защиту поможет молитва, произнесенная с 06:20 до 07:10.

24 июня: ангел не оставит в беде и защитит от проблем, если помолиться ему с 14:35 до 15:22.

25 июня: мирно разрешить конфликты в семье или деловом коллективе будет проще, если заручиться поддержкой ангела. Ему молятся с 12:00 до 13:00.

26 июня: сегодня с 13:50 до 14:40 ангелу молятся беременные женщины, чтобы уберечься от бед и проблем.

27 июня: обрести удачу во всех начинаниях поможет ангел-хранитель. Его просят о содействии с 15:15 до 16:00.

28 июня: с 16:10 до 16:55 ангелу молятся, прося защиты близких людей от трудностей и болезней.


29 июня: найти ответ на важный вопрос получится, если с 16:12 до 17:00 попросить у ангела помощи.

30 июня: в последний день июня ангелу молятся с 16:00 до 17:00, рассказывают о достижениях и благодарят за неустанную поддержку.

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По материалам: dailyhoro.ru

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