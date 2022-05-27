Что стоит ждать на Xbox & Bethesda Showcase — инсайдер Colteastwood опубликовал прогнозы
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Что стоит ждать на Xbox & Bethesda Showcase — инсайдер Colteastwood опубликовал прогнозы

Что стоит ждать на Xbox & Bethesda Showcase — инсайдер Colteastwood опубликовал прогнозы


Игровой журналист, который известен под ником Colteastwood в Twitter, часто публикует инсайды и точную информацию из стана Xbox. В рамках нового видео он рассказал, что стоит ждать от Microsoft на Xbox & Bethesda Showcase. Отметим, что это его предположения, которые основываются на информации, которую он знает о развитии тех или иных проектов.



Starfield и Redfall получат короткие ролики на движке игры.



Покажут боевую систему Hellblade II и объявят дату релиза игры — в 4 квартале 2022 года или в 1 квартале 2023 года.



Покажут геймплей Forza Motorsport с Raytracing. Игра будет выпущена в этом году.



Студия inXile работает над Project Cobalt, который не будет выпущен в течение многих лет. Они покажут Fallout 3 и New Vegas Remastered.



Могут показать ролик по Fable, демонстрирующий взгляд на мир и визуальные эффекты.



По Индиана Джонсу могут показать геймплей на движке, релиз запланирован на 2023-2024 годы.



Coalition работает над 3 проектами: Gears 6, игра по Mandalorian и коллекция Gears Fenix, созданная на Unreal Engine 5. Коллекцию Gears могут выпустить в 2022 году.



Double Fine Production работает над ремастером Banjo Kazooie и новым IP.



Ожидается, что будет показан первый DLC для Horizon 5.



Игра Compulsion’s Games Project Midnight готова к тому, чтобы ее показали.



Avowed — будет демонстрация геймплея, релиз игры в 2022-2023 году.



Будет выпущена в релиз Grounded 1.0.



По Contraband покажут геймплей и объявят дату выхода в 2023 году.



Представят «шокирующий геймплей» Wolfenstein 3 и выпустят игру в 2022 году.



Неожиданный показ от id Software — Doom Resurgence / Quake Reboot.

Отдельно журналист сказал, что не стоит ждать на презентации: Perfect Dark, The Elder Scrolls VI, EverWild и State of Decay 3.


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Напомним, что презентация Xbox & Bethesda Showcase состоится 12 июня.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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