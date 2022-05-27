Диана Пожарская поделилась первыми селфи сына Ивана Янковского

Актриса Диана Пожарская впервые показала лицо наследника Ивана Янковского. 30-летняя Диана Пожарская и 32-летний Иван Янковский летом прошлого года впервые стали родителями. На свет появился мальчик, которого назвали в честь прославленного прадеда, так что малыш стал его полной тезкой – Олегом Ивановичем Янковским. Супруги, как многие звездные родители, скрывали лицо малыша и лишь 27 мая, когда ребенку исполнилось 11 месяцев, рассекретили его внешность. Пожарская опубликовала в соцсети первые селфи мальчика, которое он сам сделал на родительский телефон. В кадре можно заметить, что у Олега русые волосы и темные глаза, а в лице прослеживаются черты отца. Сын пары уже научился уверенно стоять и ходить и оказался очень любознательным ребенком, раз сумел сделать фото на мобильный.Олег Янковский Напомним, отношения Янковского и Пожарской завязались на съемках фильма «Чемпион», где они сыграли супружескую пару. Говорят, Диана увела Ивана у Веры Панфиловой, с которой он тогда встречался, и вскоре забеременела. Актеры долгое время скрывали свой роман, но уже весной выяснилось, пара живет вместе и готовится стать родителями. Судя по всему, тогда же влюбленные сыграли свадьбу, потому что уже после появления малыша на свет Пожарская появлялась на фото с обручальным кольцом на безымянном пальце. По слухам, не последнюю роль в столь стремительном браке сыграла мать Янковского, имеющая большое влияние на сына. Якобы Панфилова категорически не нравилась Оксане Фандере, а вот Диана пришлась ей по душе, поэтому она поспособствовала скорейшей женитьбе сына.