Digital Foundry считают, что от Xbox One уже пора отказываться
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Digital Foundry считают, что от Xbox One уже пора отказываться

Digital Foundry считают, что от Xbox One уже пора отказываться


Известные технические специалисты Digital Foundry выпустили видео, в котором протестировали работу игровой приставки Xbox One (базовой) в современных играх. Базовая Xbox One сейчас остается у малого количества игроков, ее продажи были меньше, чем чуть улучшенной версии консоли прошлого поколения — Xbox One S. Ниже можно видеть отличия в характеристиках базовой Xbox One и Xbox One S.


Базовую Xbox One протестировали в современных играх: Cyberpunk 2077, Call of Duty Vanguard, Battlefield 2042, Elden Ring, Tales of Arise, GRID Legends и Forza Horizon 5.



В Cyberpunk 2077 играть крайне сложно — средняя частота около 20-25 FPS, а в динамичных сценах 15-20 FPS.



Call of Duty Vanguard выдает в 900p около 40-50 FPS, но возникают разрывы и дрожание кадра. Примерно такая же ситуация в Battlefield 2042.



В Elden Ring игроков ждут 20-25 FPS и нестабильный фреймпейсинг, что усложняет и без того сложную игру.



Лучше всего себя консоль показывает в гонках — Forza Horizon 5 и GRID Legends, в них почти всегда консоль держит стабильные 30 FPS.

К слову, примерно такие же проблемы наблюдаются и у Xbox One S, но на ней ситуацию чуть лучше (FPS стабильнее на 2-5, в зависимости от игры). Digital Foundry также привели таблицу сравнения скорости загрузки игр на Xbox One и Xbox One S:


В результате, в видео специалисты Digital Foundry приходят к тому, что от Xbox One разработчикам уже пора отказываться — консоль не дает хороший игровой опыт в современных проектах.


Watch this video on YouTube
# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Часы ангела на июнь 2022 года
Часы ангела на июнь 2022 года
Многопользовательский режим The Quarry задержится почти на месяц
Многопользовательский режим The Quarry задержится почти на месяц
Digital Foundry считают, что от Xbox One уже пора отказываться
Digital Foundry считают, что от Xbox One уже пора отказываться
Наргиз Закирова сошла с ума, считает журналист Первого канала
Наргиз Закирова сошла с ума, считает журналист Первого канала
Почему Алла Пугачева сбежала в Израиль
Почему Алла Пугачева сбежала в Израиль
Женский гороскоп на неделю с 30 мая по 5 июня 2022 года
Женский гороскоп на неделю с 30 мая по 5 июня 2022 года
Первые превью и много нового геймплея Two Point Campus появились в сети
Первые превью и много нового геймплея Two Point Campus появились в
Из продажи на Xbox убрали SoulCalibur и SoulCalibur II
Из продажи на Xbox убрали SoulCalibur и SoulCalibur II
Как настроить биополе на богатство и изобилие: советы, практики и талисманы
Как настроить биополе на богатство и изобилие: советы, практики и
Запрещенная Наргиз Закирова скоро появится на телевидении России
Запрещенная Наргиз Закирова скоро появится на телевидении России
Филиппа Киркорова бросила любовница из-за большого количества женщин в постели
Филиппа Киркорова бросила любовница из-за большого количества женщин
10 признаков того, что вы счастливы, даже если вам так не кажется
10 признаков того, что вы счастливы, даже если вам так не кажется

Топ на сегодня

Прохор Шаляпин набросился на Ларису Долину
Прохор Шаляпин набросился на Ларису Долину
Кристина Орбакайте в день рождения вышла на сцену Crocus City Hall
Кристина Орбакайте в день рождения вышла на сцену Crocus City Hall
Сергей Глушко рассказал о разводе с Наташей Королевой
Сергей Глушко рассказал о разводе с Наташей Королевой
Лена Миро обрушилась на Ольгу Бузову
Лена Миро обрушилась на Ольгу Бузову
6 фактов о Козерогах, про которые вы не знали
6 фактов о Козерогах, про которые вы не знали

Еще по теме

Digital Foundry: анализ Battlefield 2042 на Xbox Series X | S и Playstation 5
Digital Foundry: Сравнение Elden Ring на Xbox Series X | S и Playstation 5
Сравнение графики в Elden Ring на Xbox Series X | S, Xbox One S и Xbox One X
Digital Foundry: подробный анализ Forza Horizon 5 на Xbox Series X | S и Xbox One