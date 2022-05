Digital Foundry считают, что от Xbox One уже пора отказываться

Вадим Карасев





Известные технические специалисты Digital Foundry выпустили видео, в котором протестировали работу игровой приставки Xbox One (базовой) в современных играх. Базовая Xbox One сейчас остается у малого количества игроков, ее продажи были меньше, чем чуть улучшенной версии консоли прошлого поколения — Xbox One S. Ниже можно видеть отличия в характеристиках базовой Xbox One и Xbox One S.





Базовую Xbox One протестировали в современных играх: Cyberpunk 2077, Call of Duty Vanguard, Battlefield 2042, Elden Ring, Tales of Arise, GRID Legends и Forza Horizon 5.

В Cyberpunk 2077 играть крайне сложно — средняя частота около 20-25 FPS, а в динамичных сценах 15-20 FPS.Call of Duty Vanguard выдает в 900p около 40-50 FPS, но возникают разрывы и дрожание кадра. Примерно такая же ситуация в Battlefield 2042.В Elden Ring игроков ждут 20-25 FPS и нестабильный фреймпейсинг, что усложняет и без того сложную игру.Лучше всего себя консоль показывает в гонках — Forza Horizon 5 и GRID Legends, в них почти всегда консоль держит стабильные 30 FPS.

К слову, примерно такие же проблемы наблюдаются и у Xbox One S, но на ней ситуацию чуть лучше (FPS стабильнее на 2-5, в зависимости от игры). Digital Foundry также привели таблицу сравнения скорости загрузки игр на Xbox One и Xbox One S:





В результате, в видео специалисты Digital Foundry приходят к тому, что от Xbox One разработчикам уже пора отказываться — консоль не дает хороший игровой опыт в современных проектах.

