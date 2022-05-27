Дочка Алсу рассказала о будущей свадьбе
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Дочка Алсу рассказала о будущей свадьбе

Дочка Алсу рассказала о будущей свадьбе
Дочь певицы Алсу, Микела рассказала о личном. Общение с поклонниками в соцсетях — самый распространенный способ прямой связи звезд с подписчиками. На этот раз на вопросы поклонников ответила дочь Алсу Микелла Абрамова. Понятно, что многих больше всего интересует личная жизнь. Поэтому, хотя ей всего 14 лет, прозвучал вопрос: когда Микелла планирует играть свадьбу. Как выяснилось, в отличие от Алсу, которая вышла замуж в 21 год, Микелла не спешит с матримониальными планами – сначала она собирается заняться карьерой. И только потом — свадьба.
Алсу с дочкой - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «После 27 лет», — коротко, но уверенно ответила девушка о планах на замужество. Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова стала знаменитой после участия в шоу «Голос. Дети». Даже разгоревшийся в финале проекта скандал не помешал девочке, и теперь она довольно успешно пробивается на эстраду и завоевывает популярность молодой аудитории. Однако в силу возраста начинающей артистке приходится пока слушаться родителей и совмещать учебу в школе с карьерой звезды, что у нее не всегда получается. Микелла даже не исключает, что в скором времени ударится в подростковый бунт, пока же она отваживается лишь иногда нарушать правила. Поэтому расслабляться родителям юной артистки не стоит, ведь это сейчас, пока ей 14 лет, она старается ответственно возвращаться домой в указанное время, а вот в будущем планирует начать тусоваться с друзьями. Микелла хочет стать мировой звездой. Она мечтает о славе Билли Айлиш и не стесняется ярко заявлять о себе.  Пока что она набирается опыта: работает на телевидении и записывает дуэты с модными исполнителями. Но нет никаких сомнений, что её ждет большое будущее в музыкальной сфере.  
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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