Dress Code. Милла Йовович, Нина Добрев, Кара Делевинь на гала-ужине amfAR

Вадим Карасев

В отеле Cap-Eden-Roc в Антибе в рамках 75-го Каннского фестиваля прошел благотворительный гала-ужин amfAR, который ежегодно собирает самых влиятельных представителей мира кино и моды.

В этот раз гостями гала-ужина стали Милла Йовович, Мэй Маск, Кара Делевинь, Нина Добрев, Кристина Агилера, Томми Хилфигер с супругой и другие.

Ранее в Каннах прошел гала-ужин Chopard Loves Cinema, который посетили Белла Хадид, Ева Лонгория и Мэгги Джилленхол.





Милла Йовович





Мэй Маск





Кристина Агилера





Нина Добрев





Томми Хилфигер с супругой





Изабель Гулар





Петра Немцова





Шанина Шейк





Леди Виктория Херви





Коко Роша





Леони Ханне





Ева Лонгория





Фрида Аасен





Кэндис Свейнпол





Ванесса Хадженс





Стелла Максвелл





Оливия КалпоКсения Смирнова