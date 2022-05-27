Dress Code. Милла Йовович, Нина Добрев, Кара Делевинь на гала-ужине amfAR
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Dress Code. Милла Йовович, Нина Добрев, Кара Делевинь на гала-ужине amfAR

Dress Code. Милла Йовович, Нина Добрев, Кара Делевинь на гала-ужине amfAR

В отеле Cap-Eden-Roc в Антибе в рамках 75-го Каннского фестиваля прошел благотворительный гала-ужин amfAR, который ежегодно собирает самых влиятельных представителей мира кино и моды.

В этот раз гостями гала-ужина стали Милла Йовович, Мэй Маск, Кара Делевинь, Нина Добрев, Кристина Агилера, Томми Хилфигер с супругой и другие.

Ранее в Каннах прошел гала-ужин Chopard Loves Cinema, который посетили Белла Хадид, Ева Лонгория и Мэгги Джилленхол.


Милла Йовович


Мэй Маск


Кристина Агилера


Нина Добрев


Томми Хилфигер с супругой


Изабель Гулар


Петра Немцова


Шанина Шейк


Леди Виктория Херви


Коко Роша


Леони Ханне


Ева Лонгория


Фрида Аасен


Кэндис Свейнпол


Ванесса Хадженс


Стелла Максвелл


Оливия Калпо
Ксения Смирнова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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