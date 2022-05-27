Dress Code. Милла Йовович, Нина Добрев, Кара Делевинь на гала-ужине amfAR
Сегодня, 10:20 Вадим Карасев
В отеле Cap-Eden-Roc в Антибе в рамках 75-го Каннского фестиваля прошел благотворительный гала-ужин amfAR, который ежегодно собирает самых влиятельных представителей мира кино и моды.
В этот раз гостями гала-ужина стали Милла Йовович, Мэй Маск, Кара Делевинь, Нина Добрев, Кристина Агилера, Томми Хилфигер с супругой и другие.
Ранее в Каннах прошел гала-ужин Chopard Loves Cinema, который посетили Белла Хадид, Ева Лонгория и Мэгги Джилленхол.
Милла Йовович
Мэй Маск
Кристина Агилера
Нина Добрев
Томми Хилфигер с супругой
Изабель Гулар
Петра Немцова
Шанина Шейк
Леди Виктория Херви
Коко Роша
Леони Ханне
Ева Лонгория
Фрида Аасен
Кэндис Свейнпол
Ванесса Хадженс
Стелла Максвелл
Оливия Калпо
Ксения Смирнова
По материалам: spletnik.ru