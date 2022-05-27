Елена Проклова рассказала о домогательствах к Шукшиной
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Елена Проклова рассказала о домогательствах к Шукшиной

Елена Проклова рассказала о домогательствах к Шукшиной
Актриса Елена Проклова сделала скандально признание. Артистка в прошлом году спровоцировала громкий скандал своими откровениями на ток-шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион», а недавно ее успех решила повторить дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной и Василия Шукшина. Ольга призналась, что тоже подверглась сексуальным домогательствам в молодости: в возрасте 20 лет ее изнасиловал некий известный режиссер, близко общавшийся с ее матерью. Имя мужчины она называть не стала, отметив лишь, что его уже нет в живых. «Он известный человек был и остается. Известный, хороший, талантливый режиссер. Я думаю, когда он пришел ко мне в комнату и, так сказать, продолжите сами... Да что там домогался! Сделал и ушел», — поведала 53-летняя наследница Шукшина.
Елена Проклова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Пока шокированная общественность гадает, кто изнасиловал Ольгу и где в этот момент была ее известная мама, на заявление дочери Лидии Николаевны отреагировала Елена Проклова. Она уточнила, что не смотрела ток-шоу с участием наследницы писателя, поскольку в настоящее время живет в Сочи, где восстанавливается после инсульта, и не интересуется скандалами, но полностью поддерживает Ольгу. «Я рада, что женщины наконец-то стали об этом говорить. Может, теперь хоть как-то молоденьких девочек научат понимать, что в этом нет ничего постыдного», — отметила Проклова в беседе с Woman.ru. Напомним, актриса уверяет, что тоже подверглась домогательствам известного коллеги по цеху, когда ей было всего 15 лет. По отдельным комментариям Прокловой публика догадалась, что отношения со взрослым мужчиной у нее завязались на съемках фильма «Гори, гори, моя звезда» и речь, скорее всего, идет о Олеге Табакове.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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