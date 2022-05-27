Фил Спенсер заявил, что Microsoft готова поддержать профсоюз студии Raven

Вадим Карасев





Команда тестировщиков из студии Raven, которая является частью Activision Blizzard, в мае этого года объединилась в профсоюз Game Workers Alliance. Они получили признание от национального управления трудовых отношений США, став первым официальным профсоюзом крупной игровой студии из Северной Америки.

Как известно, Activision Blizzard вскоре станет частью Microsoft Gaming. Руководителя игрового направления Microsoft Фила Спенсера спросили на встрече с сотрудниками Xbox по поводу будущего профсоюза Raven, и Спенсер ответил, что готов признать профсоюз:

Мы с Линдой Норман [юрисконсультант Xbox] потратили много времени на изучение профсоюзов. Мы абсолютно поддерживаем право работников на организацию и создание профсоюзов. Как только сделка будет закрыта, мы полностью поддержим существующую организацию сотрудников. Мы считаем, что это право сотрудников и что-то, что может быть частью отношений между компанией и людьми, которые работают в компании.

Стоит отметить, что во время предыдущего общего собрания полтора года назад Спенсер сказал, что у него не так много опыта работы с профсоюзами. Теперь же, похоже, он изучил данный вопрос и готов поддерживать такие организации.